KYK burs sonuçları 2026: KYK burs ne kadar, ne zaman yatar, yatacak?

KYK burs ve kredi başvuruları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın KYK burs ve kredi başvurularının açıklandığını duyurmasının ardından öğrenciler, 3 aylık toplu ödemeleri ne zaman alacağını merak etmeye başladı. KYK burs ve kredi almaya hak kazanan adaylar taahhütname onayını yaptıktan sonra ilk ödemelerini almaya başlayacaklar. İlk kez burs/ kredi alacak öğrenciler, Ziraat Genç Bank Kart aracılığıyla ATM'lerden çekim yapılabileceği gibi şubelerden de T.C kimlik numaralarıyla burs ve kredilerini alabilecekler. Öte yandan yeni yılda burs ve kredi ödemelerine zam gelecek. Peki KYK burs başvuruları nereden ve nasıl sorgulanır? KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman yatacak?

Bakanlığın resmi internet sitesi içerisinde yer alan bilgilere göre burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin burs-kredilerini alacaklar.

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır.

Ancak 3 aylık toplu ödemenin ne zaman gerçekleştirileceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KYK kredi/burs hesabınız taahhütname onayından sonra açılacaktır. Taahhütname onayının ardından Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecektir.

Ziraat Bankası KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç kartınızı teslim alacağınız tarihleri ve Şubeyi/Hizmet Noktasını T.C. Kimlik numaranız ile şubelerden öğrenebilirsiniz.

Kullanılabilir statüde Bankkart Genç'iniz varsa KYK hesabınız bu karta tanımlanacaktır. Ayrıca internet şube, mobil uygulamalarımız ve Müşteri İletişim Merkezi 0850 258 00 00 aracılığıyla da hesabınızı Bankkart Genç'inize bağlayabilirsiniz.

KYK burs ücreti 2025 Ocak ayı itibarıyla ön lisans ve lisans için 3000 TL olarak belirlenmişti. 2026 yılı için bu ücretlerin güncellenmesi bekleniyor.