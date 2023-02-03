Haber Tarihi: 03 Şubat 2023 13:18 - Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2023 13:18

Kuşların Hasta Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Kuşlar narin canlılar olduğundan dolayı hastalanmaları oldukça kolay olmaktadır. Onların hasta oldukları günlük davranış kalıplarının dışına çıkmasından ve fiziki özelliklerinin değişmesinden anlaşılabilmektedir. Bazı hastalıkları kuşunuz kendi atlatabileceği gibi bazı hastalıklarda ise ilaçlardan yardım almanız gerekecektir. Burada kuşunuzdaki hastalığı erken dönemde öğrenmeniz demek, tedaviye de erken dönemde başlamanız anlamına gelecektir.

Kuşların Hasta Olduğu Nasıl Anlaşılır?
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Bazı kuş sahipleri kuşlarını kendi imkanlarıyla iyileştirmeye çalışabilmektedir. Bu oldukça yanlıştır. Ona vereceğiniz yanlış bir ilaç ya da zamanında tedaviye başlamamanız kuşunuzun ölmesine sebep olacaktır. Bu nedenle mutlaka veterinere götürüp yardım almanız elzemdir. Kuşların hastalık belirtilerini şu şekilde sıralayabiliriz. Kuşlarda halsizlik, tüylerdeki kabarıklık vs gibi sorunlar sağlık sıkıntıların habercisi olabilir. İşte kuşlardaki hastalık belirtileri! Halsizlik
Genelde kuşlar hareketli canlılardır. Gün içinde evde ya da dışarıda uçarak adeta antrenman yaparlar. Eğer kuşunuz günlük yaptığı hareketler yerine uyumayı tercih ediyor veya tüneğinde bütün gün hareketsiz bir şekilde duruyorsa bu hastalık belirtisi olabilir. Bu duruma istisna yeri değişen kuşlardır. Eğer onu alışık olduğu mekândan başka bir noktaya getirirseniz bir süre hareketsiz kalmayı seçebilir. Bunun harici durumlarda kuşunuzu takip etmenizi ya da sevdiği bir oyuncağı, yiyeceği vererek heyecanlanıp heyecanlanmadığına bakmanızı öneririz.

Tüylerinin Kabarık Olması

Kuşlar genelde 22 ile 26 derece arasında sıcaklıklarda oldukça rahat etmektedirler. Eğer hava sıcaklığı düşerse tüylerini kabartarak vücut sıcaklıklarını dengede tutmaya çalışırlar. Muhabbet kuşunuzun tüyleri kabarıksa ve bunun yanında titriyorsa bu hasta olduğunun habercisi olabilir. Genelde soğuk algınlığı ya da gribal enfeksiyon durumlarında kuşların böyle hareket ettiği gözlemlenmiştir.

Sürekli Ötmesi
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Genelde kuş besleyen insanlar onların sesinin güzel olmasından dolayı sürekli ötmesini rahatsız edici bulmayıp bundan mutlu olabilirler. Ama aslında bu durumda bir hastalığın habercisi olabilir ve belki de kuşunuzun o sırada canı yanıyordur. Stres içinde olan kuşlarda kesintisiz bir şekilde ötebilmektedir. Eğer kuşunuz normalden daha fazla ötüyorsa yada hiç durmadan ötmeye başladıysa önce etrafında stres olmasına sebep olacak bir unsur olup olmadığına bakmalı bu durum devam ederse bir veterinere götürmelisiniz.

Kuşunuzun Garip Bir Şekilde Oturması

Belki başlığı ilk okuduğunuzda bu sizin aklınızı karıştırmış olabilir. Ama eğer kuşunuzu düzenli olarak takip ederseniz onun belirli kalıpların dışına fazla çıkmadığını görebilirsiniz. Örneğin süreli kafeste tüneğinde oturuyorken bir süre sonra tabanda oturmaya başladıysa bu onun bir sıkıntısı olduğunun belirtisi olabilir. Yine uyurken tek ayağını kullanması onların yaptığı farklı davranışlardan birisidir. Denge veya güç kaybı yaşaması, vücudunun bir parçasının ağrıyor olması onun farklı şekillerde oturmasının sebebi olabilir.


Kuşunuzun Kirli Olması

Kuşlar temiz canlılardır. Ama kendini temizlemekten vazgeçmiş ve kirli duruyorsa bu durum hastalık habercisidir. Eğer ishalse poposunun olduğu kısımda bulunan tüyler kirli olabilir. Bu duruma kuşunuza verdiğiniz yeni bir yiyecek sebep olabilir. Yeni verdiğiniz ürünü kesip kuşunuzun durumunun devam edip etmediğine bakmanızı öneririz. Yine stresten kuşunuz kendini stresten dolayı temizlemeyi bırakmış olabilir. Bu noktada da kuşunuzun rahatsız eden unsurlar var mı bakmanız lazımdır. Fakat kuşunuz bir iki gün içinde eski davranışlarına geri dönmüyorsa daha fazla beklememenizi öneririz.

Farklı Dışkı Renkleri

Kuşların dışkılarının renklerinde ki değişimler onların yaşadığı sorunları anlamaya yardımcı olabilir. Kırmızı renkli meyveler yemediği halde dışkısı kırmızı renkteyse bağırsak hastalığı yaşama ihtimali vardır. Gri renkli dışkı ise pankreas hastalığının belirtisi olabilir. Rengin açık yeşil veya sarı olması karaciğer hastalığının habercisidir. Eğer sindirim sisteminde parazit varsa dışkısında sindirilmemiş yem parçaları görülebilir.

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