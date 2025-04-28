Haber Tarihi: 28 Nisan 2025 10:55 - Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2025 10:55

Kurumlar vergisi uzatıldı mı? 2025

Kurumlar vergisi beyannamesi için sona doğru yaklaşılıyor. KDV beyanname veriliş süresi ve Ba-Bs bildirim süresinin uzatılması hakkında Gelirler İdaresi Başkanlığı'ndan (GİB) önemli bir açıklama geldi. Normal şartlar altında 29 Nisan tarihine kadar verilmesi gereken her iki beyan ile ilgili sosyal medya üzerinden duyuruda bulunan GİB, süre uzatımı yapıldığını kamuoyu ile paylaştı. Peki, 2025 kurumlar vergisi uzatıldı mı?

Kurumlar vergisi uzatıldı mı? 2025
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GİB tarafından yapılan açıklamaya göre 2023 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 6 Mayıs 2024 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

Ba-Bs 6 Mayıs 2024 Pazartesi günü sonuna,

Kurumlar Vergisi uzatıldı mı 2024 Kurumlar Vergisi son tarih ne zaman


Elektronik Defter Beratlarının yüklenme süresi ise 10 Mayıs 2024 Cuma günü sonuna uzatıldı.

KDV için ise herhangi bir uzatma süresi bulunmazken, son tarihin 29 Nisan 2024 olduğu belirtildi.

Kurumlar Vergisi Nedir?

Kurumlar vergisi, tüzel kişilik olan kurumların elde ettiği kazançlar üzerinden alınan bir doğrudan vergidir. Bu vergiyi ödemekle yükümlü olan kurumlar şunlardır:

Sermaye şirketleri (anonim şirketler, limited şirketler, komandit şirketler)

Kooperatifler

İktisadi Kamu Kuruluşları

Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler ve iş ortaklıkları

Kurumlar vergisi oranı, %20 olarak belirlenmiştir. Kurumlar, bir yılda elde ettikleri tüm gelirlerini beyanname ile vergi dairesine bildirmek ve bu gelir üzerinden hesaplanan kurumlar vergisini ödemek zorundadırlar.

Kurumlar Vergisinin Hesaplanması:

Kurumlar vergisi, kurumun kazancından hesaplanır. Kazanç ise, bir yılda elde edilen brüt gelirlerden kurumun mahsup ve indirimlerini düşmesiyle elde edilen tutardır.

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