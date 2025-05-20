Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı, olur mu? 2025

Kurban Bayramı tatili günleri ve tarihleri 2025, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almayı sürdürüyor. Kurban Bayramı'na bir aydan az süre kaldı. Bayram öncesinde geri sayım devam ederken özellikle de tatil planı yapacaklar merak içerisinde "Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu?" ve "Kurban Bayramı tatili 9 gün mü oldu?" sorularının cevabını araştırıyor. Bilindiği üzere bayram tatilinin 9 güne çıkması için bayramdan önceki veya sonraki tarihlerin de idari izin sayılıp hafta sonuna birleştirilmesi gerekiyor. Bununla birlikte 9 Haziran Pazartesi günü de bayram olduğu için tatil süresi 10 güne çıkmış olacak. Bu nedenle gözler Kabine'den konuyla ilgili çıkacak olası bir karara çevrilmişken Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün başlayacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? İşte merak edilen soruların cevabı...



2025 KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI 2025?



2025 Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı, resmi takvimin açıklanmasıyla netleşecek olsa da, mevcut bilgilere göre bir değerlendirme yapmak mümkün. Kurban Bayramı, Hicri takvime göre belirlendiği için Miladi takvimde her yıl farklı bir tarihe denk gelmektedir. 2025 yılında Kurban Bayramı, Haziran ayına denk gelmektedir.



Arefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe



Kurban Bayramı 1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma



Kurban Bayramı 2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi



Kurban Bayramı 3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar



Kurban Bayramı 4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi



Resmi olarak Kurban Bayramı tatili 4 gün sürmektedir. Ancak, Arefe günü yarım gün mesai olması ve genellikle resmi tatil ilan edilmesi, tatilin başlangıcını perşembe öğleden sonraya çekmektedir. 2025 Kurban Bayramı takvimine baktığımızda, bayramın Cuma günü başlaması, 9 günlük tatil olasılığını oldukça güçlendirmektedir.



Nasıl 9 Gün Olur?



Eğer hükümet, 2025 Kurban Bayramı tatilini uzatma kararı alırsa, genellikle Perşembe günü olan Arefe gününü tam gün tatil ilan eder ve Pazartesi gününden sonraki Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerini de tatil ilan edebilir. 2025 Kurban Bayramı'nın Pazar günü bitmesi ve Pazartesi gününün bayramın son günü olması, hafta sonu ile birleşme potansiyelini artırıyor.





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