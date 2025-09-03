Marco Asensio'nun Fenerbahçe'ye transferi ülke futboluna damga vurdu.
PSG'den transfer edilen 29 yaşındaki orta saha, özgeçmişine bakıldığında tam bir kupa canavarı. Real Madrid ile dünya futbolunda adından söz ettiren Asensio, Real ile 4 Şampiyonlar Ligi, 4 Dünya Kulüpler Dünya Kupası ve 3 UEFA Süper Kupası kazandı.
Madrid devinde 3 İspanya La Liga şampiyonluğu ve 2 İspanya Süper Kupası da kazanan İspanyol, PSG'de ise 2 lig şampiyonluğu ve 2 Süper Kupa kaldırdı.
Asensio'nun İspanya Milli Takımı'yla da Uluslar Ligi kupası bulunuyor.
