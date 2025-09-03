Kupa canavarı Marco Asensio!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Marco Asensio, kariyerinde kazandığı kupalarla dikkatleri çekiyor.

calendar 03 Eylül 2025 08:31
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Kupa canavarı Marco Asensio!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Marco Asensio'nun Fenerbahçe'ye transferi ülke futboluna damga vurdu.

PSG'den transfer edilen 29 yaşındaki orta saha, özgeçmişine bakıldığında tam bir kupa canavarı. Real Madrid ile dünya futbolunda adından söz ettiren Asensio, Real ile 4 Şampiyonlar Ligi, 4 Dünya Kulüpler Dünya Kupası ve 3 UEFA Süper Kupası kazandı.

Madrid devinde 3 İspanya La Liga şampiyonluğu ve 2 İspanya Süper Kupası da kazanan İspanyol, PSG'de ise 2 lig şampiyonluğu ve 2 Süper Kupa kaldırdı.

Asensio'nun İspanya Milli Takımı'yla da Uluslar Ligi kupası bulunuyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.