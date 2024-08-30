Kuaförler, berberler bugün açık mı? 30 Ağustos 2024

30 Ağustos'ta kuaförler açık mı? Kuaförler 30 Ağustos günü çalışacak mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle pek çok resmi kurum kapalı olacak. Vatandaşlar 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde nerelerin kapalı olduğunu merak ediyor. Peki 30 Ağustos Zafer bayramı günü nereler açık, nereler kapalı? 30 Ağustos'ta kuaförler açık mı? Kuaförler 30 Ağustos günü çalışacak mı?30 Ağustos günü kuaförlerin kapalı olması ile ilgili herhangi bir kural bulunmuyor. Bu sebeple isteyen kuaförler dükkanlarını açabilecek.Bankalar 30 Ağustos'ta resmi tatil dolayısıyla kapalı olacak.Eczaneler kapalı olacak, nöbetçi eczaneler çalışacak.Hastanelerde poliklinik hizmetleri olmayacak. Bunun yanıda hastanelerin acil servisleri açık kalmaya devam edecek.Koronavirüs salgını nedeniyle gündemde olan kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte Anıtkabir'de ziyarete açıldı.Hafta içi her gün 09.00 ve 17.00 saatleri arasında ziyarete açık olan Anıtkabir'in herhangi bir giriş ücreti bulunmuyor.30 Ağustos Pazartes, günü işyerleri, kamu ve devlet daireleri yarın tüm gün kapalı olacak. 30 Ağustos'ta AVM'ler açık olacak.PTT'ler resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında yer alıyorlar. Bu nedenle 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü Zafer Bayramı resmi tatilini nedeniyle tüm PTT şubeleri ve PTT Kargo kapalı konumda olacaklar.Kargoların açık olup olmadığına dair bu yıl herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıllarda kargoların 30 Ağustos tarihinde açık olup olmadığına dair şu açıklamalar yapılmıştı;Yurtiçi Kargo: 30 Ağustos 2019 Cuma günü tüm şube ve acenteleri açık olup şubelerimiz 09.00-18.00 saatleri arasında standart işleyişine devam edecektir.Aras Kargo: Aras kargo'dan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Detaylı bilgi almak için 444 25 52 Çağrı Merkezi'ni arayabilirsiniz.MNG Kargo: MNG Kargo tarafından konu hakkında bir açıklama yapılmadı. 444 06 06 – 0850 222 06 06 Çağrı Merkezlerini arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.Sürat Kargo: Sürat Kargo tarafından konu hakkında bir açıklama yapılmadı. (0212) 410 30 30 numarasını arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.İnter Global Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 392 telefon numaralı İnter Global Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.TNT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:00 – 19:00 arası ve Cumartesi günleri saat 08:00 – 18:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 868 telefon numaralı TNT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.DHL Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri 09:00 – 12:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 40 telefon numaralı DHL Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.