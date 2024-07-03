KPSS sınav yerleri açıklandı mı? 2024 ösym.gov.tr | ÖSYM KPSS giriş yeri sorgulama ekranı

KPSS sınav yerleri ekranı için dikkatler ÖSYM duyurusuna çevrildi. 2024 KPSS lisans sınavı öncesi, giriş belgeleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden yayımlanacak. ÖSYM tarafından ilk oturumu KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 Temmuz'da yapılacak olan söz konusu sınav giriş belgesi, aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile alınacak. 2024-KPSS/ÖABT/Alan Bilgisi/DHBT sınava giriş belgesi Adaylara katılacakları her oturum için ayrı olmak üzere Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek. Peki, KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

KPSS sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. 2024-KPSS/ÖABT/Alan Bilgisi/DHBT sınava giriş belgesi Adaylara katılacakları her oturum için ayrı olmak üzere Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek.

Sınav yerlerinin bu hafta açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

Adaylar bu belgelerini T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecek. Sınav giriş belgesinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacak.

Adaylar, girecekleri her oturum için o oturuma ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmak zorunda. Bu belge olmadan adayların sınavın ilgili oturumuna veya diğer bir oturumun Sınava Giriş Belgesi ile başka bir oturumuna girmeleri mümkün değil.

Adaylara, sınavın hangi oturumlarına gireceklerse, o oturumlar için ayrı birer Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek. Sınava girilmeyecek oturumlar için belge düzenlenmeyecek.