KPSS ön lisans tercihleri ne zaman başlayacak? 2024

2024 KPSS ön lisans tercihlerinin başlayacağı tarihle ilgili araştırmalar sürüyor. Üniversitelerin ön lisans bölümlerinden mezun olan adayların kamuda görev alabilmesi için girdikleri ön lisans sınavının ardından sonuçlar açıklanmıştı. Şimdi ise gözler KPSS ön lisans tercihlerine çevrildi. Peki, 2024 KPSS ön lisans tercihleri ne zaman başlayacak?



KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN?



2024 KPSS Ön lisans tercih kılavuzu memur olmak isteyen adaylara tercih sürecinde yol gösterecek.



KPSS ön lisans tercih takviminin önümüzdeki ay (ekim) içerisinde duyurulması bekleniyor.



KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?



KPSS Ön Lisans tercihleri, kılavuz yayınlandıktan sonra başlayacak. Tercihler ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden



T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.



Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

Haber ile daha fazlasına ulaşın: