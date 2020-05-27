Kostas Mitroglou için Türkiye'ye dönüş iddiası

Alanyaspor ile henüz yeni sözleşme imzalamayan teknik direktör Erol Bulut'un, kalması halinde Yunan golcü Kostas Mitroglou'yu takımda görmek istediği iddia edildi.

Kostas Mitroglou için Türkiye'ye dönüş iddiası
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27 Mayıs 2020 13:01
Süper Lig'de sezonun kalan kısmı için hazırlıklarını sürdüren Alanyaspor, bir taraftan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Turuncu yeşilli yönetimin, geçtiğimiz yıllarda Galatasaray forması da giyen Yunan golcü Kostas Mitroglou için girişimde bulunduğu öne sürüldü.

Papiss Cisse'nin sözleşme yenilemeyi kabul etmemesi durumunda Alanyaspor'un Mitroglou'yu forvet hattı için transfer edeceği öne sürüldü. iki Yunan oyuncu Siopsis ve Bakasetas'ın iyi performans gösterdiği Alanyaspor'da Mitroglou için teknik direktör Erol Bulut'un onay verdiği, deneyimli teknik adamın takımda kalması halinde bu futbolcunun transferini istediği ortaya çıktı.

Öte yandan, Cisse'nin ayrılması durumunda Mitroglou'nun yaz aylarındaki ilk transfer olacağına kesin gözüyle bakılırken, Yunan golcünün de Tzavellas, Siopis ve Bakasetas ile birlikte oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.

Kaynak: Yeni Alanya

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