Kore Dizileri 2024: En İyi ve En Çok İzlenen Kore Dizileri

Dünyaya damgasını vuran Kore dizileri son dönemlerde Türkiye'de de güçlü bir izleyici kitlesi oluşturmaya başladı. Özellikle Kore kültürüne ilgi duyanlar tarafından yakından takip edilen Güney Kore dizileri, sürükleyici senaryoları ve oyuncu kadroları ile artık bu kültüre ilgi duymayanların da dikkatini çekiyor. İşte Türkiye ve dünyada popülerleşerek hızla yükselişe geçen en iyi Kore dizilerini sizler için bir araya getirdik.
En İyi Kore Dizileri
Kore dizileri arasından en iyileri seçmek zor olsa da, aşağıdakiler genellikle en popüler ve beğenilen diziler arasında yer alıyor:
Squid Game: 2021'de Netflix'te yayınlanan bu dizi, gizemli bir ölüm oyununa katılan yarışmacıların hikayesini anlatıyor.
Crash Landing on You: 2019'da yayınlanan bu dizi, Kuzey Kore'den Güney Kore'ye düşen bir Güney Koreli varlıklı kadın ile onu korumaya çalışan bir Kuzey Koreli asker arasındaki aşk hikayesini anlatıyor.
Goblin: 2016'da yayınlanan bu dizi, 900 yıldır yaşayan bir goblin ile onu serbest bırakabilecek bir kızın hikayesini anlatıyor.
Descendants of the Sun: 2016'da yayınlanan bu dizi, Güney Kore ordusunda görev yapan bir subay ile bir doktor arasındaki aşk hikayesini anlatıyor.
It's Okay to Not Be Okay: 2020'de yayınlanan bu dizi, bir psikiyatri hastanesinde çalışan bir erkek ve otistik bir kızın hikayesini anlatıyor.
Kore Dizileri Netflix
Netflix, Kore dizilerinin popülaritesinde önemli bir rol oynamıştır. Netflix, Kore dizilerini dünya çapında izleyicilere sunarak bu dizilerin daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlamıştır.
Netflix'te yayınlanan bazı popüler Kore dizileri şunlardır:
Squid Game
Crash Landing on You
Goblin
Descendants of the Sun
It's Okay to Not Be Okay
En Çok İzlenen Kore Dizileri
Kore dizileri, dünya çapında büyük bir izleyici kitlesine sahip. Bu diziler, Netflix'te, YouTube'da ve diğer platformlarda en çok izlenen içerikler arasında yer alıyor.
2024 yılında en çok izlenen Kore dizileri şunlardır:
All of Us Are Dead
Twenty-Five Twenty-One
My Name
The Sound of Magic
Business Proposal
K-Drama Dizileri
Kore dizileri, K-drama olarak da bilinir. K-drama, Kore televizyon dizileri için kullanılan bir terimdir. K-dramalar, genellikle romantizm, aksiyon, komedi ve gerilim gibi türleri içerir.
K-dramalar, güçlü hikayeleri, çekici karakterleri ve görsel efektleri ile izleyicileri kendine çekiyor. Bu diziler, dünya çapında giderek daha popüler hale geliyor ve Kore kültürünün bir parçası haline geliyor.
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