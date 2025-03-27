Köprü ve otoyollar bayramda ücretsiz mi? 2025

2025 Ramazan Bayramı yaklaşırken, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği sorulardan biri de köprü ve otoyolların bayramda ücretsiz olup olmayacağı. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, geçmiş bayramlardaki uygulamalar bu Ramazan Bayramı'nda da benzer bir karar alınabileceği yönünde güçlü bir beklenti oluşturuyor. Özellikle tatil planı yapan ve memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar için bayramda köprü ve otoyolların ücretsiz olması büyük bir kolaylık anlamına geliyor. Bu nedenle, gözler yapılacak resmi açıklamalara çevrilmiş durumda.

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyolların ücretsiz olmasına ilişkin henüz bir karar açıklaması bulunmuyor. Ancak her bayram olduğu gibi bu Ramazan Bayramı'nda da ücretsiz açıklamasının yapılacağı öngörülüyor.

Ancak geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda Resmi Gazete'de yayımlanan kararla; KGM sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olmuştu. Yanı sıra yap-işlet-devret modelindeki projeler bu uygulamadan muaftı.

Bayram günlerinde şehir içi toplu taşımalar da ücretsiz hizmet veriyor. 2024 Kurban Bayramında; Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro ile beraber belediyeler ve bağlı işletmelerin yürttüğü toplu taşımalar ücretsiz olmuştu.

Her yıl olduğu gibi, 2025 Ramazan Bayramı'nda da Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle özel şirketler tarafından işletilen otoyollar ve tüneller ücretli olmaya devam edecek. Bu kapsama giren ve bayramda da ücretli olması beklenen yollar:

İstanbul – İzmir Otoyolu (Gebze – Orhangazi – İzmir kesimi)

Kuzey Marmara Otoyolu (Yavuz Sultan Selim Köprüsü dahil)

Ankara – Niğde Otoyolu

Aydın – Denizli Otoyolu

Menemen – Aliağa – Çandarlı Otoyolu

Çeşmeli – Taşucu Otoyolu

Avrasya Tüneli

Bayram tatilinde yalnızca otoyollar değil, toplu taşıma hizmetlerinde de ücretsiz ulaşım imkanı sağlanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, 2025 Ramazan Bayramı süresince belediyeler tarafından işletilen toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması öngörülüyor.

Bu kapsamda ücretsiz hizmet vermesi beklenen toplu taşıma hatları:

İstanbul'da Marmaray, Sirkeci–Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı

Ankara'da Başkentray

İzmir'de İZBAN