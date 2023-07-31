Konyaspor'dan Kayseri'ye farklı tarife

Konyaspor, hazırlık maçında Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Konyaspor.org
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Konyaspor'dan Kayseri'ye farklı tarife
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31 Temmuz 2023 22:44
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanan hazırlık maçı, rakip takımın 4-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kayserispor, tesislerindeki hazırlık karşılaşmasında Konyaspor'u konuk etti.

Kayserispor müsabakaya, Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Ackah, Baran, Cardoso, Mane, Ali Karimi ve Thiam 11'i ile çıktı.

Konyaspor'un 11'inde ise Mehmet, Ahmet, Adil, Kahraman, Guilherme, Soner, Oğulcan, Muric, Yunus, Konrad ve Sokol yer aldı.

Konyaspor'un gollerini 21. ve 53. dakikalarda Yunus, 26. dakikada Kayserispor'dan Hosseini kendi kalesine ve 76. dakikada sonradan oyuna giren Moreno attı.

Mücadele, Konyaspor'un 4-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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