Kira artış oranı hesaplama 2024

Kira artış oranı son dakika gelişmeleri ile gündeme geliyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE Tüketici Fiyat Endeksi ve TEFE ile kira artış oranları da belirlenmiş oldu. Bu kapsamda gözler "Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu ve nasıl hesaplanır?" sorularına çevrildi. İşte, 2024 Ağustos ayı kira artış oranı hesaplaması hakkında ayrıntılar…Kira artış oranı belli oldu. Kira kontratı ağustos ayında yenilenecek kiracılar yüzde 25 sınırının kalkmasıyla birlikte temmuz ayı enflasyon verisini baz alınacak. Geçen ay yüzde 2,41 olan temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi artışı beklentisi bu anket döneminde yüzde 2,77'ye çıktı.Son dakika: Temmuz ayında TÜFE yıllık yüzde 61,78 olduTemmuz ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 61,78, aylık yüzde 3,23 arttıKira zam oranı yüzde %65,93 olarak kaydedildi. Ev sahipleri, kontrat dönemi gelen kiracılarına en fazla yüzde 65,93 oranında zam yapabilecekTürkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı.Buna göre normal koşullarda kira artışlarında baz alınan 12 aylık ortalama verisi de netleşti. Böylece Ağustos ayında kiralara uygulanabilecek tavan zam oranı da netleşti. Ağustos ayı zam oranı yüzde %65,93 oldu.Konut kiralarında ise yüzde 25'lik tavan zam uygulaması 1 Temmuz'dan itibaren son verilmişti.ÖRNEK HESAPMevcut Kira Bedeli: 15 bin TLKira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2024Girdiğiniz Artış Oranı: %65,07Kira Artış Tutarı: 9 bin 760 TLAylık Yeni Kira Tutarı: 24 bin 760 TLYÜZDE 25 ZAM SINIRLAMASINA GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLANSAYDIMevcut Kira Bedeli: 15 bin TLKira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2024Girdiğiniz Artış Oranı: %25Kira Artış Tutarı: 3 bin 750 TLAylık Yeni Kira Tutarı: 18 bin 750 TLTürkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyon rakamlarını bugün saat 10.00'da açıkladı.Temmuz ayında TÜFE yıllık yüzde 61,78 olduTemmuz ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 61,78, aylık yüzde 3,23 arttı.Açıklanan rakamlarla birlikte temmuz ayı itibarıyla 12 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Bu fark oranında Ağustos ayı kira zammı oranındaki üst sınır da belirlendiKira kontratı Ağustos ayında yenilenecek kiracılar, yüzde 25 sınırının kalkmasıyla birlikte Temmuz ayı enflasyon verisini baz alacak.Haziran enflasyonu yüzde 1.64 oranında arttı. Yıllık enflasyon yüzde 71,60 olarak gerçekleşti.Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %71,60, aylık %1,64 arttıTÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,64, bir önceki yılın Aralık ayına göre %24,73, bir önceki yılın aynı ayına göre %71,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,07 olarak gerçekleşti.Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %50,09 arttı, aylık %1,38 arttıYİ-ÜFE (2003=100) 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,38 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,49 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %50,09 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %47,97 artış gösterdi.Belirlenen orana göre ev sahiplerinin kiracılardan isteyebileceği artış yüzde 65,07 olduKira artışı; bir konutun veya işyerinin belli bir bedel karşılığında, bir süre için sahibi tarafından sözleşme ile başkasına devredilmesinde ödenen kira bedelinin belli aralıklarla arttırılmasıdır. Kiralanan konut veya işyerinin kira bedelinin belirli aralıklarla belirli oranda artırılmasına kira artış oranı denir. Ödenen kira miktarının enflasyon ve zorlaşan hayat şartları içerisinde düzenli olarak artırılması hakkaniyete uygun olacaktır. Konut ve işyerlerinde zam yapılırken farklı yasal düzenlemeler vardır. Konutlarda kira artışına yasal bir sınır getirilmişken, işyerlerinde ise kira artışı serbest bırakılmış ve tarafların kendi aralarında yapacağı sözleşmeye göre belirlenmesine izin verilmiştir. 2022 yılında getirilen kanun ile 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek konut kira sözleşmelerinde artış bir önceki kiranın yüzde 25'ini geçemeyecektir. Kanun yürürlüğe girmeden önce kira artışlarında iki ihtimal söz konusuydu;Taraflar arasında anlaşma varsa anlaşma oranı kadar kira artmaktaydı. Ancak bu miktar bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) 12 aylık ortalamasını geçemezdir.Taraflar arasında anlaşma yoksa gene tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) 12 aylık ortalama değişim oranını geçmeyecek şekilde kişiler tarafından, anlaşma olmazsa hakim tarafından hakkaniyete göre belirlenmekteydi.Yapılan değişiklikler 08.06.2022 tarihinde kabul edilmiş olup 11.06.2022 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte eski uygulama da değişmiştir. Yeni uygulamada 01.07.2023 tarihine kadar yenilenecek konut kira sözleşmelerindeki artışa %25 sınırı getirilmiştir. Madde hükmüne göre geçen seneye ait kira miktarının %25'i üzeri artışlar geçersiz sayılacaktır.Kiraya veren ile kiracı arasındaki kira sözleşmesine konu kiralananda uzayan kira dönemlerine ilişkin, kira bedelini artan enflasyona karşı korumak amacıyla, her kira döneminin bitiminde yapılan kira bedeli güncellemesine, kira artışı denilmektedir. Kiracı ve ev sahipleri için en önemli konulardan bir tanesi kira artışı neye göre yapılır ve nasıl hesaplanır. Kira tutarı çeşitli faktörlere bağlı olarak her yıl düzenli bir şekilde artış gösteriyor. Kiracıları korumak ve koşulların üstünde kira artışı yaşanmaması için 2022 yılında bu oran %25 ile sınırlandırılmıştır. Kira artışı hesaplama, bir süredir aynı konutta ya da iş yerinde kiracı olanlar için kira artışını belirlemek açısından, ilk defa ev kiralayacak olan kişiler için de sözleşme koşullarını belirleyebilmek açısından önemlidir.Konutta kira artışını sınırlayan düzenleme, 2022 yılında Resmi Gazete'de yayınlandı. Düzenlemeye göre; 11 Haziran 2022 tarihi ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen kira sözleşmelerinde %25'ten fazla kira artışı yapılamayacak. Bu sınırlama ile konut kiralarının zam artış oranı %25'i geçmeyecek şekilde belirlenmiştir. %25'i aşan sözleşmeler geçersiz sayılacaktır. Düzenleme kapsamında 1 yıl süre için, kira artış oranı hesaplanırken TÜFE yerine sabit oran uygulanacak. 12 aylık TÜFE ortalaması, yüzde 25'in altında olursa düşük olan oranda kira artışı yapılacak.