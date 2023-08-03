Kessie için Arabistan'dan teklif

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli, Franck Kessie için Barcelona'ya 15 milyon euro'luk teklif sundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Kessie için Arabistan'dan teklif
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03 Ağustos 2023 18:55
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli, Barcelona'da forma giyen Franck Kessie'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

15 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Ah Ahli'nin Kessie transferi için Barcelona'ya 15 milyon euro'luk bir teklif sunduğu belirtildi.

Barcelona'nın 26 yaşındaki futbolcu için gelen bu teklife sıcak baktığı ve Al Ahli ile görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.

Suudi Arabistan ekibinin, Kessie'ye de 3 yıllık bir sözleşme teklifi sunduğu ve oyuncuyla anlaşmanın yakın olduğu kaydedildi.

BARCELONA PERFORMANSI

Barcelona, Fildişili futbolcuyu geçen sezon Milan ile sözleşmesini tamamlamasının ardından bonservissiz olarak kadrosuna katmıştı. Kessie, Barcelona forması altında 43 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı.

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