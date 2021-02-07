Kemzura: 'Son çeyrekte yorulduk'

NG Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko'ya 80-67 mağlup olan Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Kestutis Kemzura, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Kemzura, maçın ardından yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Beko gibi takımlara karşı baştan sona odaklanmış şekilde oynanması gerektiğini söyledi. Kendilerinin bu dikkati maç geneline yansıtamadığını kaydeden Kemzura, şöyle konuştu:



"Aslında ilk yarıda daha iyiydik, üçüncü çeyrekte kötü değildik ancak son çeyrekte biraz yorulduk. Fenerbahçe agresif oynamaya başladı, savunma sertliği arttırdılar. Bizim de etkisiz hücumlarımız maçtan kopmamıza neden oldu. Onlar çok rahat sayılar buldular. Zor atışlarda isabet buldular. Biz o fırsatları değerlendiremedik. O olmayınca durum bu hale geliyor. Büyük bir rotasyonla oynamaya çalıştık."



Kemzura, maç içinde çok top kaybı yaptıklarını belirterek, bir sonraki maça odaklanacaklarını sözlerine ekledi.



