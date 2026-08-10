Kediler Neden Tırmanma Tahtasını Sever?

Kediler için harika oyuncaklardır.

Tırnak bakımlarını bu tırmanma tahtaları sayesinde kendileri yapabilirler.

Kedilerin içgüdüsünü geliştirecektir.

Kediler bu şekilde enerjilerini atabileceklerdir.

Kas ve kemik sağlığını korumaya yardımcıdır. Kedilerin ağrılarına iyi gelir.

Hırçınlığına ve psikolojik problemlerinin giderilmesine yardımcı olur.

Eğer evinizde tırmanma tahtanız yoksa kediniz hem oynamak için hem de tırnak kaşıntıları için mobilyalarınızı özellikle koltuklarınızı hedef alacaktır. Bu da mobilyalarınıza zarar verecektir.

Pek çok renk, boyut ve şekilde tırmanma tahtası mevcuttur. Bu seçenekler arasında size en uygun seçeneği seçebilirsiniz.

Gerçek ağaçtan üretilen tırmanma tahtaları daha kalitelidir.

Tırmanma tahtasının boyutu kedinizin boyuna göre değişebilmektedir. Kediniz için en uygun boyutu seçmelisiniz. Ufak kediler için 70 cm uzunluğunda tahtalar seçebilirsiniz.

Tırmanma tahtalarını gerekli bulmayabilirsiniz ancak kedileri mutlu eder, eğlendirirler. Mobilyalarınızdan ilgiyi alırlar. Bu yüzden kedi sahiplerinin bir adet de tırmanma tahtası almaları önerilmektedir.

Kediniz henüz küçükken tırmanma tahtası edinmelisiniz. Büyük kedilerin tahtaya alışması zordur.

Kediler hareketli canlılardır. Bu yüzden tırmanmaya tırmalamaya ihtiyaç duyarlar. Bu yüzden içgüdülerine yardım etme amaçlı bu tarz şeylere ihtiyaç duyarlar.

Bizler her zaman kedilere uygun zamanı ne yazık ki onlara ayıracak zaman bulamayız. Bu yüzden oyuncakların yanına onlara hem tırmalamak için hem de tırmanma amaçlı bazı ürünler alırız. Bunlar kedilerimiz için hem oyun alanı sağlar hem de kendi tırnak bakımlarını yapmaları ihtiyacını sağlayacaktır. Peki, tırmanma tahtalarının kediler için faydaları nelerdir?Hem oyun hem de bakım için kullanılan tırmanma tahtalarının bazı faydaları bulunmaktadır. Tırmanma tahtalarının faydaları şunlardır;Elbette ki tırmanma tahtası tercih ederken birtakım kriterlere dikkat etmeniz önerilmektedir. Bu duruma özen gösterdiğniniz sayede söz konusu ürünlerden üstün performans elde edebilirsiz. Bu kapsamda tırmanma tahtası seçerken aşağıdaki hususlara dikkat etmelisiniz:Kediler oldukça hareketli canlılardır. Siz uyurken uyanık kalabilirler. Etrafta siz olmadığınız zamanlarda da oynayacak bir şeylere ihtiyaç duyarlar. Dolayısıyla odadaki eşyalarınızla ilgilenirler. Kimi zaman istemsizce olsa da zarar verebilirler. Bu sebeple çeşitli kedi oyuncaklarına ihtiyaç duyarlar. Mesela kedi lazer oyuncağı tercih edebilirsiniz. Hem yorgun argın işten geldiğinizde oturduğunuz yerden kedinizle oynayabilir hem de kedinizi eğlendirebilirsiniz. Bunun yanında tırmalama tahtalarını da tercih edebilirsiniz. Tırmalama tahtları kedilerin ihtiyacı olan tırnak bakımını sağlar ve kedinizin avcı içgüdüleri için yardımcı olurlar.Eğer kediniz kiloluysa egzersiz yaptıran oyuncakları tercih edebilirsiniz. Kilo sağlığa zararlı unsurlar içerebilir. Bu yüzden hem sağlıklı hem de fit olmasını sağlamak için kedinize egzersiz yaptıran oyuncakları tercih edebilirsiniz. Bunların yanı sıra çıngıraklı toplar yün toplar kedileriniz için oldukça eğlencelidir. Kedileriniz bu sayede hem eğlenir hem de gün içinde sarf etmesi gereken enerjiyi sarf ederek akşam huzurlu ve sakin bir dinlenmeye ihtiyaç duyarlar. Bir diğer seçenek de kedi oyun tüneli, katlı kedi oyuncakları, çıngıraklı ve yapay fareli oyuncaklar, kaşınma tahtası, aktivite oyuncakları tercih edilebilir.Bunun yanında oyuncak fareler, ışıklı hareketli oyuncaklar, yün toplar kedinizin ilgisini çekebilecek oyuncaklar arasındadır. Kedileriniz oyuncaklara hemen alışamayabilirler. Çabuk alışabilmeleri için eğer mümkünse küçüklükten itibaren kullanılmalı ya da oyuncaklar ile ödül mamaları kullanılabilir. Örneğin tırmanma tahtalarının üstlerine koyulan ödül mamaları ya da bir oyuncağı doğru kullanmayı başardığında eğer ödül mamasını verirseniz kediniz oyuncağına çabucak alışacaktır. Burada kediler için tırmanma tahtalarının en temel aksesuar olduğunu rahatlıkla ifade etmek mümkün olmaktadır.