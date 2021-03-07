Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Hatayspor ile Kayserispor kozlarını paylaştı.Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Kayserispor 3-1'lik skorla kazandı. Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 24. dakikada İlhan Parlak, 36'da Uğur Demirok ve 58'de Pedro Henrique kaydetti. Hatayspor'un tek golü 54'te Pablo'dan geldi.Hatayspor'da Youssouf Kone, 52. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.Hatayspor'un yıldızı Boupendza 63. dakikada teknik direktör Ömer Erdoğan tarafından kenara alınırken hocasının bu kararınna büyük tepki gösterdi.Alınan bu sonucun ardından Hatayspor 46 puanda kalırken, 5 hafta sonra mağlup oldu. 31 puana yükselen Kayserispor ise son 7 haftada 3. kez kazandı ve bu süreçte 12 puanı hanesine yazdırdıLigin bir sonraki haftasında Hatayspor, Rizespor deplasmanına gidecek. Kayserispor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.14. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Boupendza'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.24. dakikada konuk ekip öne geçti. Muhammed Mert'in orta sahada kaptırdığı topla hızlı atağa kalkan Kayserispor'da İlhan Parlak, kaleci Munir ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-135. dakikada Kayserispor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içine sol taraftan yapılan ortada Uğur Demirok'un kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-240. dakikada ceza sahası dışından serbest vuruşu kullanan Boupendza'nın sert şutunda kaleci Doğan Alemdar'ın son anda dokunduğu top direğe çarparak kornere çıktı.54. dakikada Hatayspor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan kullanılan serbest atışta ceza sahası içinde topa yükselen Pablo Santos'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-258. dakikada konuk ekip üçüncü golünü buldu. Sol taraftan kazanılan korneri paslaşarak kullanan Kayserisporlu oyuncuların ceza sahasına yaptığı ortada topa yükselen Pedro Henrique'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-366. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Hataysporlu Kamara'nın sert vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.Karşılaşma, Hes Kablo Kayserispor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.Antakya AtatürkYaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Mustafa SönmezMunir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Pablo Santos, Kone, Aabid (Dk. 79 Sackey), Ribeiro, Muhammed Mert (Dk. 46 Kamara), Boupendza (Dk. 63 Katranis), Akintola (Dk. 87 Burak Can Çamoğlu), DioufDoğan Alemdar, Aziz Eraltay (Dk. 88 Yasir Subaşı), Kolovetsios, Uğur Demirok, Ramazan Civelek, Attamah (Dk. 66 Sapunaru), Muhar, Avramovski (Dk. 88 Emre Demir), Lennon, Pedro Henrique (Dk. 79 Melih Okutan), İlhan Parlak (Dk. 88 Luckassen)Dk. 24 İlhan Parlak, Dk. 35 Uğur Demirok, Dk. 58 Pedro Henrique (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 54 Pablo Santos (Atakaş Hatayspor)Dk. 52 Kone (Atakaş Hatayspor)Dk. 53 Attamah (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 71 Yusuf Abdioğlu, Dk. 87 Sackey (Atakaş Hatayspor)