Haber Tarihi: 20 Aralık 2023 12:02 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 12:02

Kayserispor Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel ilk 11 - Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Kayserispor - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri netleşiyor. Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Fenerbahçe ile nefes kesecek bir mücadelesiye çıkacak. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşma BeIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Peki, Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Kayserispor - FB maçının tüm ayrıntıları...

Kayserispor Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel ilk 11 - Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bugün deplasmanda Kayserispor ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de lider durumda bulunan Fenerbahçe, derbi mücadelesi öncesinde Kayserispor deplasmanında puan kaybı yaşamak istemiyor. Kritik mücadele öncesinde Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i oldu. Peki, Kayserispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bugün deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Mücadele Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI KADROSU VE MUHTEMEL 11'LER


Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Hosseini, Hasan Ali Kaldırım, Ramazan Civelek, Karimi, Kemen, Cardoso, Morte, Thiam

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Serdar, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Batshuayi



FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe'de cezalı Samet Akaydin ile sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Miha Zajc'ın yanı sıra sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen Edin Dzeko, Kayseri deplasmanına götürülmedi. Bu oyuncuların yanı sıra Ryan Kent de teknik heyet tercihiyle kadroya alınmadı.

FENERBAHÇE'DE İKİ İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.


Sarı-lacivertli takımda üçer sarı kartları bulunan İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo, Kayserispor maçında da aynı durumu yaşamaları halinde derbide forma giyemeyecek.

45. RANDEVU

Kayserispor ile Fenerbahçe, 45. mücadelelerine çıkacak.

İki takım arasında daha önce bu kulvarda oynanan 44 maçta sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe, rakibini 27 kez mağlup ederken, 9 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, 8 karşılaşmayı ise kaybetti.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


İstanbul temsilcisi, söz konusu müsabakalarda 94 gol atarken, kalesinde 45 gol gördü.

KAYSERİ'DE 23. MAÇ

Kayserispor ile Fenerbahçe, Kayseri'de 23. lig mücadelelerine çıkacak.

Daha önce burada oynanan 22 müsabakada Fenerbahçe 10 galibiyet elde ederken, 6'şar beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Söz konusu mücadelelerde Fenerbahçe 33 gol atarken, ev sahibi ekip 20 kez sevindi.

TARİHE GEÇEN SONUÇLAR

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.

Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994'te cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005 sezonunda 20 Şubat 2005'te İstanbul'da yapılan müsabakada da 7-0 galip gelerek lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı.

 

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