Karşıyaka'nın Anadolu Üniversitesi kabusu

Karşıyaka, TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta deplasmanda Anadolu Üniversitesi'ne 3-1 mağlup oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Karşıyaka'nın Anadolu Üniversitesi kabusu
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18 Kasım 2024 14:10
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta deplasmanda Anadolu Üniversitesi'ne 3-1 mağlup olarak lider Bursaspor'un 4 puan gerisine düşen Karşıyaka, rakibiyle oynadığı 4'üncü maçında 3'üncü yenilgisini aldı.

Eskişehir temsilcisi ile ilk kez geçen sezon deplasmanda karşılaşan yeşil-kırmızılılar, son dakikada yediği golle sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. İkinci devrede İzmir'de oynanan maçı son dakika golüyle 1-0 kazanan Karşıyaka, daha sonra Play-Off 1'inci Tur'da Anadolu Üniversitesi ile eşleşti.

Kaf-Kaf, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 1-0 kaybedip bir üst lig umutlarını tüketti. Bu sezon da Eskişehir temsilcisine boyun eğen Karşıyaka, zirve yarışında ağır yara aldı. Son 2 deplasman maçında Ergene Velimeşespor'dan sonra Anadolu Üniversitesi'ne de yenilen Karşıyaka'da orta saha oyuncuları Hakan Barış ile Kadir Bakırtaş'ın kırmızı kart cezalısı durumuna düşmesi keyifleri kaçırdı. İki futbolcu bu hafta iç sahada oynanacak Kahramanmaraşspor müsabakasında forma giyemeyecek.

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