Karşıyaka eski oyuncularıyla gururlu

A Milli Basketbol Takımı, finalleri Letonya'da oynanan 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Polanya'yı 91-77'yle eleyip 24 yıl sonra adını yarı finale yazdırırken, Süper Lig ekiplerinden Karşıyaka, ay-yıldızlı ekibimizdeki eski oyuncularıyla gurur duydu.Yolu ligin en köklü kulüplerinden Karşıyaka'dan geçen 4 oyuncu, A Milli Takım'la önce final, ardından tarihte ilk kez şampiyonluk mücadelesi verecek. Ay-yıldızlı kadronun yıldızlarından oyun kurucu Kenan Sipahi, 2015-2015 ve 2022'den geçen sezon ortasına kadar Karşıyaka formasını giyerek takım kaptanlığı yaptı. Yeşil-kırmızılılardaki performansıyla milli takımın değişmezlerinden olan Kenan, geçen sezon kulüpteki mali sıkıntılar nedeniyle Karşıyaka'dan ayrıldı.Millilerimizle ilk kez bir şampiyonada şans bulan Nijerya asıllı Türk NBA yıldızı Adem Bona, profesyonel kariyerine ilk adımları Karşıyaka'da attı. Şubat 2019'da Karşıyaka altyapısına transfer olan, 2019-2020 sezonunda henüz 16 yaşında A takımda forma giymeye başlayan Adem, Eylül 2020'de ABD'nin yolunu tuttu. NCAA'de parlayan Adem, 2024 NBA Draftları'nda 2'nci turda Philadelphia 76ers tarafından seçilip önce NBA'de, ardından milli formayla kendini gösterdi. NBA'de 2023-2024 sezonunda Chicago Bulls forması giyen A Milli Takım'ın Fenerbahçeli kısa forveti Onuralp Bitim, 2019-2021 arasında Karşıyaka'da oynadı. Yine Fenerbahçeli milli pivot Sertaç Şanlı da 2006-2009 arasında Karşıyaka altyapısında yetişti. Ay-yıldızlı ekibimiz 12 Eylül Cuma günü Yunanistan'la yarı finalde finale çıkma mücadelesi verecek. A Milli Takım son olarak ev sahibi olduğumuz 2001 Avrupa Şampiyonası'nda final oynamıştı.Yeni sezon öncesi Makedonya kampına başlayan Karşıyaka oynadığı ilk hazırlık maçında KK Rabotnicki'yi 84-74 yendi. Kadrosunu sezon öncesi yenileyen yeşil-kırmızılılarda Michael Moore ve Chris Chioza 15'er sayı, Charles Manning Jr 13 sayı, Justin Aston 11 sayı, Samet Geyik 10, Ricky Tarrant 8 sayıyla oynadı.