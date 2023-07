Karadeniz patlayacak mı? 2023 Karadeniz sel felaketi

Meteoroloji'nin uyarıları sonrası birçok ilde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Ordu'da bazı derelerde taşkın meydana geldi. Taşkın nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu Giresun ve Samsun olmak üzere iki yönlü trafiğe kapatıldı. Bolu Dağı Tüneli TEM Otoyolu'nda da meydana gelen heyelan nedeniyle Ankara - İstanbul yönü trafiğe kapandı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sağanağın vurduğu Bartın'a gelerek incelemelerde bulundu.İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ne (GAMER) gelen Tunç ve Yerlikaya, burada kentteki sele ilişkin son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.Toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Yerlikaya, meteorolojinin cumartesi günü toplam 19 ilde uyarı verdiğini; Artvin, Giresun, Ordu, Samsun, Trabzon, Bartın, Düzce, Bolu, Kastamonu, Rize, Sinop, Zonguldak ve Karabük'te "turuncu" uyarının devam ettiğini söyledi.Bakan Yerlikaya, aşırı yağışlar sonucu uyarı verilen illerin tamamında 2 bin 156 ihbar alındığını bildirerek "Valiliklerimiz ve AFAD koordinesinde, emniyet, jandarma, sahil güvenlik, Devlet Su İşleri, Özel İdareler, Karayolları, Kızılay, UMKE ve belediye ekiplerimiz gelen her ihbarı hassasiyetle değerlendiriyorlar. Bölgedeki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor." dedi.Yağışlar sonucu mahsur kalan 23 kişinin helikopterler, 570 vatandaşın da botlar ve iş makineleriyle kurtarıldığını aktaran Yerlikaya, AFAD Başkanlığınca bölgeye 449 arama ve kurtarma personeli, 25'i dalgıç olmak üzere toplam 4 bin 283 personel, 2 helikopter ve 439 iş makinesi görevlendirildiğini kaydetti.Bakan Yerlikaya, Bartın'daki aşırı yağışlar sonucu 588 ihbar alındığına değinerek, "Son 24 saatte metrekareye Arıt beldesine 201, Amasra ilçemizde 183, Bartın merkeze 135 kilogram yağış düşmüştür. İlimiz genelinde 126 vatandaşımızı helikopter, bot ve iş makineleriyle kurtardık. Yine ilimizde meteoroloji verilerine göre yarın saat 15.00'a kadar sağanak yağış beklenmekte ve turuncu uyarı devam etmektedir." diye konuştu.Çalışmalara destek olmak üzere bölgede 1297 personelin görev yaptığını ifade eden Yerlikaya, "Yarın gelecek personelle toplamda 3 bin 333 rakamına inşallah ulaşacağız. 170 iş makinesi, 1 helikopter, 150 araç, 20 ambulans, 11 kurtarma botu ve 1 mobil ikram aracı görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.Bakan Yerlikaya, enerji verilen köylere enerji verilmesi ve kapalı yolların açılması için çalışmaların devam ettiğini belirterek yağışların bu gece ve yarın etkisini sürdürmesi beklendiğini aktardı.Meteorolojinin bugün ve yarın 15.00'a kadar, metrekareye 100 kilogram yağış düşmesi yönünde uyarı yaptığını vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:"Bartın ve yağış alan diğer havzalarda bulunan barajlarda düşen yağışların önemli bölümü depolanarak feyzanın daha da büyümesi hamdolsun önlenmiştir. Şükürler olsun ki can kaybımız bulunmamaktadır. Hasar tespit çalışmalarımız başlatılmıştır. Bartın ilimize AFAD Acil'den 30 milyon lira ödenek Valiliğimizin hesabına aktarılacaktır. Diğer illerimize de gerekli ödenekler gönderilmiştir."Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişmeleri anbean takip ettiğini Yerlikaya, diğer ilgili bakanlıklarla sürekli koordinasyonu sağladıklarını anlattı.Bakan Yerlikaya, kuvvetli yağış alan illerde vatandaşların dere yataklarından uzak durmaları, yüksek kesimlerde bulunmaları, zemin ve düşük kodlu binalarda bulunmamalarını istedi.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Batı ve Orta Karadeniz'i etkileyen kuvvetli yağışlar sonrasına sel afetiyle karşı karşıya kalındığını ifade etti.Bartın'da 200 kilograma varan yağışların taşkınlara neden olduğunu anımsatan Tunç, Bartın ve diğer sellerin yaşandığı illerdeki vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.Bakan Tunç, Bartın'da can kaybının yaşanmadığını, maddi hasarların bulunduğunu aktardı."İçişleri Bakanı'mızla hızlı şekilde bölgeye intikal ettik. Yarın da diğer illerimizde Sayın Bakanı'mızla çalışmalara nezaret edeceğiz." diyen Tunç, AFAD koordinasyonunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarının maddi hasarların giderilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi."Bartın'ımızla ilgili olarak Kirazlıköprü Barajı'mız yüzde 60 doluluk oranıyla Bartın'daki büyük bir afetten ilimiz, il merkezimizi kurtarmış bulunuyor. Henüz daha doluluk oranı yüzde 60. Kozcağız Barajı'mız yüzde 15 doluluk oranı. Henüz su tutmaya başlamayan bir barajımız ama bu tür afetlerde su tutmamasına rağmen hızlı taşkınlarda ilimizi koruyan barajımız. Kışla barajımızda doluluk oranı yüzde 15. Hasarların, taşkınların büyük bölümü 'yaka selleri' dediğimiz, küçük derelerin taşmasıyla köylerimizde ve il merkezimizde hasarların oluşmasına neden oldu.Bartın'da 260 köyümüzün 155'i etkilendi. Amasra, Kurucaşile, Ulus ilçemiz, Kumluca, Abdipaşa, Kozcağız, Hasankadı ve Arıt beldemizde de hasarlarımız meydana geldi. Bartın Irmağı'nı besleyen ana kollar, ana çaylar var. Buralardaki doluluk oranları yüzde 100. O nedenle Ulus Çayı yüzde 100 doluluk oranında şu anda ama Bartın il merkezine gelmesini barajlarımız engelliyor. Kozcağız Çayı da yine yüzde 100 doluluk oranında. Arıt Çayı da yüzde 100 doluluk oranında."Bakan Tunç, meteorolojinin yarın da yağışların devam edeceğini bildirdiğini hatırlatarak vatandaşların, Valiliğin uyarılarına dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.Barınma konusunda problem bulunmadığını, İçişleri Bakanı Yerlikaya ve devletin tüm kurumlarıyla gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getiren Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız da anbean bölgeyi takip ediyor. İçişleri Bakanı'mızla Ankara'dan gelirken birkaç kez arayarak durumun nasıl olduğu bilgisini aldı." dedi.