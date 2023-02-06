Kahramanmaraş fay hattı koptu mu? Kahramanmaraş fay hattı geçen yerler haritası

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Kahramanmaraş, Diyarbakır, Gaziantep, Malatya, Elazığ, Hatay, Adana ve Şanlıurfa ile çevredeki illerde yaşanan şiddetli depremden sonra art arda artçı depremler meydana geldi. Artçı depremlerin yanı sıra 7.5 büyüklüğünde ayrı bir deprem de meydana geldi.Yaşanan depremler sonrası sosyal medya üzerinde panik yaratan bir paylaşım yapıldı. Söz konusu paylaşımda Kahramanmaraş fay hattının koptuğu ve kopan fay hattı nedeniyle akşam saatlerinde 8.5 büyüklüğüde deprem olacağı iddia edildi. Ancak bu iddialar asılsızdır. AFAD tarafından yapılan açıklamada, AFAD dışındaki açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğine yer verildi.Anadolu Levhası ve Arap Levhası arasındaki sınır boyunca uzanmaktadır.Doğu Anadolu Fay Hattı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey sonunda Maraş Üçlü Bitişme'sinden başlayarak kuzeydoğu istikametinde işler ve Karlıova Üçlü Bitişme'sinde sona erer ki burada Kuzey Anadolu Fay Hattı ile buluşur.Doğu Anadolu Fay Sistemi üzerinde Bingöl, Elazığ, Malatya, Kahraman Maraş ve Antakya gibi şehirler bulunur.Doğu Anadolu Fay Sistemi tarihsel dönemde en son 1822 Antakya depremi ile başlayan 1866, 1872, 1874, 1875, 1893 depremleri ile devam eden ve son olarak 1905 Malatyadepremi ile tamamlanan bir deprem serisi oluşturmuştur. 1971 Bingöl depremi 1971 Bingöl depremi dışında Doğu Anadolu Fay Sistemi daha sakin bir döneme girdi. Doğu Anadolu fay hattı 24 Ocak 2020'de Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından suskunluk döneminden aktif döneme geçti.