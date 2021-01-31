Fenerbahçe kötü bir hava ve zor bir zeminde dirençli rakibi Rizespor'u Kadıköy'de 1-0 yenmeyi başardı.



Diğer takımlar gibi Fenerbahçe'nin de bazı temel problemleri var. Bunlardan biri de Ozan ve Gustavo'nun öne doğru hızlı ve düzgün pas atamamaları.



Bugün birkaç pozisyonda yine aynı problemi yaşadık hatta bunlardan birinde Caner sinirlendi ki genelde Caner sinirlendiğinde haksızdır ama bu sefer haklıydı. Özetle, Pelkas orta sahaya gelip top almadığı müddetçe Fenerbahçe rakip sahaya doğru mesafe almakta sıkıntı çekiyor.



Thiam ve Samatta da sırtları dönükken aldıkları uzun pasları iyi kontrol edemediler çünkü Rizespor defansı bu tarz paslara karşı çok hızlı reaksiyon verdi.



İlk yarının neredeyse tamamı Sangare/Valencia kulvarında oynandı ama Rizespor'un da sol tarafı iyi olduğu için Fenerbahçe hemen hemen hiçbir pozisyon yakalayamadı ama maçın geneline baktığımızda Fenerbahçe hem futbol hem de pozisyon olarak Rizespor'dan daha üstündü ve galibiyeti hak eden taraf oldu.



İkinci yarıda herkes Fenerbahçe'nin kontrataktan daha fazla gol pozisyonu bulacağını düşünürken, bu durum gerçekleşmedi çünkü şiddetli yağmur ve sonrasında ağırlaşan saha hem futbolcuları hem'de pasları bozdu.



Tüm bunların yanında Rizespor'u da tebrik etmek lazım Süper Lig'de bugüne kadar gördüğüm en dirençli mücadelelerden birine gösterdiler. Güçlü ve yetenekli oyunculara sahipler.

Dünyanın en kaliteli futbol sahalarında oynamaya alışmış olan Mesut Özil'in Türkiye'deki futbol zeminlerinde ne kadar verimli olabileceğini de hep beraber göreceğiz.



Gustavo ve Nazım Sangare'nin performansları iyiydi ama Pelkas'ın sakatlığı Galatasaray maçı öncesinde yakından takip edilmesi gereken bir konu haline geldi.



Gelelim Osayi Samuel'e; büyük futbol bilgini Damien Comolli'nin en iyi bildiği İngiliz Liginden 2 yıl boyunca 100 oyunculuk listesinden niye bu tarz bir oyuncuyu bulamadığını da düşünmek gerekir.