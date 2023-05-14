Kaç milyon kişi oy kullandı? 2023 seçimlerinde kaç kişi oy kullanacak? Kullanılan oy sayısı ne kadar?

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Türkiye sandık başına gidiyor. Bugün Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi yapılıyor. Büyük katılımın olduğu seçimde Kaç kişi oy kullandı? 14 Mayıs 2023 seçimde kaç kişi oy kullandı? Oy kullanan sayısı kaç? Merak ediliyor. Peki Kaç kişi oy kullandı?Kaç kişi oy kullandı? Türkiye sandık başına gidiyor. Bugün Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi yapılıyor. Büyük katılımın olduğu seçimde Kaç kişi oy kullandı? 14 Mayıs 2023 seçimde kaç kişi oy kullandı? Oy kullanan sayısı kaç? Merak ediliyor. Peki Kaç kişi oy kullandı? Detaylar...Bugün yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi katılım oranı henüz açıklanmadı. Katılımın yüksek olduğu gözlemlendi. YSK tarafından seçime katılım oranı açıklandığında haberimizde yer alacaktır.27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt içi ve yurt dışında toplam kayıtlı 59 milyon 367 bin 469 seçmenin 51 milyon 189 bin 698'i oy kullandı. Seçime katılma oranı yaklaşık yüzde 86 olarak hesaplandı. Toplam oyların 1 milyon 53 bin 362'si geçersiz sayıldı. Geçersiz oyların oranı yaklaşık yüzde 2,05 oldu.Seçime katılım yurt içinde yüzde 88, yurt dışında yüzde 50 olarak hesaplandı. Yurt içinde oyların yaklaşık 2,08'i, yurt dışında ise 1,27'si geçersiz sayıldı.Yüzde 50,74Yüzde 43,44Yüzde 5,33Yüzde 0,49Yüzde 48,02Yüzde 46,22Yüzde 4,32Yüzde 0,45Yüzde 51,12Yüzde 43,05Yüzde 5,32Yüzde 0,50Yüzde 48,02Yüzde 46,22Yüzde 4,32Yüzde 0,45Yüzde 51,43Yüzde 42,74Yüzde 5,32Yüzde 0,51Yüzde 47,76Yüzde 46,48Yüzde 4,31Yüzde 0,45Yüzde 51,94Yüzde 42,19Yüzde 5,33Yüzde 0,53Yüzde 47,27Yüzde 46,98Yüzde 4,31Yüzde 0,46Yüzde 52,29Yüzde 41,82Yüzde 5,35Yüzde 0,53Yüzde 50,26Yüzde 44,39Yüzde 4,84Yüzde 0,51Yüzde 46,84Yüzde 47,40Yüzde 5,31Yüzde 0,46Yüzde 50,26Yüzde 44,39Yüzde 4,84Yüzde 0,51Yüzde 53,62Yüzde 40,42Yüzde 5,40Yüzde 0,56Yüzde 49,85Yüzde 44,80Yüzde 4,83Yüzde 0,52Yüzde 55,46Yüzde 38,58Yüzde 5,39Yüzde 0,58Yüzde 49,72Yüzde 44,98Yüzde 4,77Yüzde 0,5414 Mayıs Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise, 28 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme süresi tüm yurtta 08.00 - 17.00 saatleri arasında olacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı bunları saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sıra ile oylarını kullanmalarına izin verecek. Yüksek Seçim Kurulunun belirlediği bitiş saatinden sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.Oy verme 14 Mayıs Pazar saat 17:00 'da sona erecektir. Bu saatten sonra oylar sayılacak ve YSK'ya bildirilecektir. 14 Mayıs Pazar günü akşam ve gece saatlerinde ise seçim sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Seçim sonuçlarının aynı gün içerisinde açıklanacağı tahmin ediliyor.