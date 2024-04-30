Haber Tarihi: 30 Nisan 2024 15:22 - Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2024 15:22

Kabine toplantısı ne zaman toplanacak? Nisan-Mayıs 2024

Kabine toplantısının ne zaman yapılacağına yönelik tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenen Kabine Toplantısı takvimi, öğretmen ataması bekleyenlerin gündeminde. Kabine toplantısı için artık geri sayım başladı. Emeklilere yönelik ek zam düzenlemesinin de gündeme gelmesi beklenen yeni toplantının yapılacağı tarih merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı?

Kabine toplantısı ne zaman toplanacak? Nisan-Mayıs 2024
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Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kısa zaman içinde yapılması beklenen Kabine toplantısının gündeminde ise ekonomideki son gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine toplantısı son olarak 16 Nisan'da düzenlenmişti. Toplantı tarihi ve saatine ilişkin henüz bir detay bulunmuyor. 30 Nisan'da Kabine Toplantısı beklenirken 30 Nisan Salı günü AK Parti MYK'sı nedeniyle Kabine toplanmayacak.

GÖZLER ÖĞRETMEN ATAMASI TAKVİMİNDE

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen ataması için Kabine toplantısını işaret etmişti. Tekin, ''Biz ihtiyaçlarımızı tamamladık. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızla rakamı belirleyeceğiz. Biz rakamda uzlaştık zaten. Önümüzdeki hafta eğer Kabine Toplantısı olursa o gün açıklanmış olacak." sözlerini kullanmıştı.
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