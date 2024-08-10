Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İspanyol basınından Marca'ya konuşan Mourinho, "İnsanların farklı bir algısı olabilir ama çalıştığım tüm kulüplerle inanılmaz bir ilişkim var" ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE AÇIKLAMASI VE GUARDIOLA'YA GÖNDERME
Fenerbahçe tercihi hakkında gelen "Roma ve Fenerbahçe, kariyerinizden beklenecek kulüpler değil." yorumuna da cevap veren Portekizli teknik adam, "Başarılı antrenörlerin daha küçük işleri üstlenmesi sık rastlanan bir durum değil. Everton'daki Carlo Ancelotti hariç. Carlo'nun ve benim jenerasyonum sona erdiğinde, bu kadar uzun süre başarılı olabilecek benzer kariyerler olacağından şüpheliyim." sözlerini sarf etti. Mourinho'nun bu sözleri Guardiola'ya gönderme yaptığı şeklinde algılandı.
"YENİ ANTRENÖRLER GÖREVDE KALAMIYOR"
Daha sonra genç teknik direktörler hakkında konuşan Mourinho, "Bugünlerde iyi antrenörler zirveye daha çabuk ulaşıyor ve aynı hızla yerlerine yenileri geliyor." ifadelerini kullandı.
Son olarak Carlo Ancelotti'nin performansını öven Mourinho, "O ilk uluslararası şampiyonluğunu 2003'te, sonuncusunu ise 2024'te kazandı. Ben ise ilk şampiyonluğumu 2004'te, sonuncusunu ise 2022'de kazandım. Bir Real taraftarı olarak umarım uzun süre orada kalır." diyerek sözlerini noktaladı.
İspanyol basınından Marca'ya konuşan Mourinho, "İnsanların farklı bir algısı olabilir ama çalıştığım tüm kulüplerle inanılmaz bir ilişkim var" ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE AÇIKLAMASI VE GUARDIOLA'YA GÖNDERME
Fenerbahçe tercihi hakkında gelen "Roma ve Fenerbahçe, kariyerinizden beklenecek kulüpler değil." yorumuna da cevap veren Portekizli teknik adam, "Başarılı antrenörlerin daha küçük işleri üstlenmesi sık rastlanan bir durum değil. Everton'daki Carlo Ancelotti hariç. Carlo'nun ve benim jenerasyonum sona erdiğinde, bu kadar uzun süre başarılı olabilecek benzer kariyerler olacağından şüpheliyim." sözlerini sarf etti. Mourinho'nun bu sözleri Guardiola'ya gönderme yaptığı şeklinde algılandı.
"YENİ ANTRENÖRLER GÖREVDE KALAMIYOR"
Daha sonra genç teknik direktörler hakkında konuşan Mourinho, "Bugünlerde iyi antrenörler zirveye daha çabuk ulaşıyor ve aynı hızla yerlerine yenileri geliyor." ifadelerini kullandı.
Son olarak Carlo Ancelotti'nin performansını öven Mourinho, "O ilk uluslararası şampiyonluğunu 2003'te, sonuncusunu ise 2024'te kazandı. Ben ise ilk şampiyonluğumu 2004'te, sonuncusunu ise 2022'de kazandım. Bir Real taraftarı olarak umarım uzun süre orada kalır." diyerek sözlerini noktaladı.