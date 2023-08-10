Eski NBA oyuncusu Richard Jefferson, Cleveland Cavaliers yıldızı Donovan Mitchell'in Portland Trail Blazers süper yıldızı Damian Lillard'a "dönüşmemesi gerektiğini" söyledi.



Jefferson ve eski takım arkadaşı Channing Frye, Mitchell'ın Cavaliers'taki mevcut rolü ve kontrat durumunu konuşurken, yıldız oyuncunun takımdaki geleceği hakkında fikir yürüttüler.



'Road Trippin' isimli podcast'te Jefferson, Cavaliers'ın konferans finallerine ulaşması dahilinde Mitchell'ın ekipten kontrat uzatma teklifi alabileceğini inandığını ifade etti.



Jefferson ayrıca Mitchell'ın yalnızca bireysel olarak öne çıkan değil aynı zamanda takım arkadaşlarının performansını da yükselten bir oyuncuya dönüşmesi gerektiğini vurguladı:



"Konferans finallerine çıkarlarsa kontrat teklifi alabilir, ki bu takım bence o ayarda bir ekip. Lakin bana kalırsa Donovan oyununu geliştirmeli. Saygısızlık anlamında söylemiyorum ama Dame Lillard'a dönüşmemeye dikkat etmesi gerekiyor.



Donovan, etrafındakileri daha iyi hale getirmeli. Onları geliştirmesi, yetiştirmesi ve yükseltmesi gerekiyor. Aynı (Michael) Jordan'ın yaptığı gibi. Donovan'ın atabileceği bir sonraki adım: daha az şut kullanıp, daha çok oyun kurmak ve etrafındakileri daha iyi hale getirmek olmalı."



2022'de Cavaliers'a takasından bu yana Mitchell, takımın kadrosunun temel taşı olmuş, Cleveland'daki ilk sezonunda maç başına 35,8 dakikada 28,3 sayı, 4,3 ribaund ve 4,4 asist ortalamaları ile kariyer rekorlarına ulaşmıştı.



