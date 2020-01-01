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J.R. Smith: "Sam Dekker'ı sevmiyorum!"

Los Angeles Lakers guardı J.R. Smith, kariyerinde sevmediği yalnızca bir tane takım arkadaşı olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers guardı J.R. Smith, kariyerinde sevmediği yalnızca bir tane takım arkadaşı olduğunu söyledi.

Smith, Patrick Peterson ve Bryant McFadden'ın podcast'i All Things Covered'a konuk oldu ve bu sevmediği oyuncunun, şu anda ülkemizde Basketbol Süper Ligi'nin Türk Telekom ekibinde forma giyen, Cleveland Cavaliers'dan eski takım arkadaşı Sam Dekker olduğunu açıkladı:

"Tüm kariyerim boyunca sevmediğim tek bir takım arkadaşım vardı. Ve o da bunu biliyor. Başka diğer herkesle aram iyiydi. Sam Dekker. Ona katlanamıyorum. Bir gün otobüste salakça bir şey yapmıştı. Saçma sapan bir şeyler demişti ve hiç hoşuma gitmemişti.

Smith, Dekker'ın tavrından hoşlanmadığını belirtti:

"Bazı insanlar, başkalarının durumlarının farkında olmadan hayatlarına devam ederler. O, başkasının durumunun oldukça farkında olan ve yükselmelerine yardımcı olmak yerine onları orada tutmak isteyen bir insan. Bununla ilgili hiçbir şeye saygı duymam."


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