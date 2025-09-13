İtalya'da derbiye Kenan ve Hakan damga vurdu!

İtalya'daki Juventus - Inter derbisine milli yıldızlarımız damga vurdu.
Inter'de Hakan Çalhanoğlu, 30. dakikada attığı golle Juventus karşısında durumu 1-1'e getirdi.
Juventus, Kenan Yıldız'ın 38'de attığı golle Inter karşısında 2-1 öne geçti.
Ev sahibi Juventus'un maçtaki ilk golünü ise 14. dakikada Lloyd Kelly attı.
