İşte Basketbol Süper Ligi'nde 19 ve 20. haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 19 ve 20. hafta maçlarının programı açıklandı.



Gaziantep Basketbol, 19. haftada AYOS Konyaspor Basketbol maçını 4 Mart Cumartesi günü İstanbul'da Ahmet Cömert Spor Salonu'nda yapacak.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde iki haftanın programı şöyle:



19. hafta



3 Mart Cuma:



19.00 Türk Telekom-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Ankara)



4 Mart Cumartesi:



13.00 Gaziantep Basketbol-AYOS Konyaspor Basketbol (Ahmet Cömert)



15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bahçeşehir Koleji (Pamukkale Üniversitesi)



18.00 Aliağa Petkimspor-Darüşşafaka Lassa (Enka)



20.30 Beşiktaş Emlakjet-Galatasaray Nef (BJK Emlakjet)



5 Mart Pazar:



13.00 TOFAŞ-Pınar Karşıyaka (TOFAŞ)



15.30 Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor (Sinan Erdem)



18.00 Fenerbahçe Beko-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Ülker Spor ve Etkinlik)



20. hafta



10 Mart Cuma:



19.00 AYOS Konyaspor Basketbol-Türk Telekom (Selçuklu Belediyesi)



11 Mart Cumartesi:



13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Gaziantep Basketbol (Muradiye)



15.30 Beşiktaş Emlakjet-TOFAŞ (BJK Emlakjet)



18.00 Frutti Extra Bursaspor-Aliağa Petkimspor (TOFAŞ)



12 Mart Pazar:



13.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Gazenfer Bilge)



15.30 Galatasaray Nef-Darüşşafaka Lassa (Sinan Erdem)



18.00 Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik)



13 Mart Pazartesi:



19.00 Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Beko (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)





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