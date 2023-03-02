İstanbul deprem risk haritası 2023: İBB deprem haritası sorgulama

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Son depremler sonrası deprem risk haritası sorgulanıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çok sayıda ilden de hissedildi. Depremlerde 41 bin 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yurdun çeşitli bölgelerindeki deprem sonrası gözler bir kez daha büyük İstanbul depremine çevrildi. Marmara'da boydan boya bir deprem olmayacağını düşündüğünü ifade eden Prof. Dr. Naci Görür, "Adalar fayı ve Kumburgaz fayının kırılacağını ve kırılırsa da 7.5 büyüklüğüne kadar ulaşabilecek bir deprem üretebileceğini söylüyoruz" ifadelerini kullandı. Uzmanlar İstanbul depremi konusunda uyarılarına devam ederken vatandaşlar ise İstanbul deprem riski olan ilçeler hangileri, İstanbul'da depremden en az ve en çok etkilenecek ilçeler neresi? sorularını sormakta. İşte son depremler ışığında büyük İstanbul deprem risk haritası detayları.İstanbul deprem riski en yüksek ile depreme dayanaklı ilçeler megakentte oturanlarca araştırılıyor. Türkiye deprem bölgesinde yer aldığından neredeyse her gün irili ufaklı depremler yaşanmakta.Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çok sayıda ilden de hissedildi. Deprem Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye'de yıkıma neden oldu. Peki İstanbul'un hangi ilçeleri depreme dayanıklı? İstanbul depreminde hangi ilçeler riskli?BeyoğluBeşiktaşŞişliKağıthaneGaziosmanpaşaEsenler'in önemli bölümüKemerburgaz – GöktürkSultanbeyliBeykoz'un kıyıdan uzak yüksek bölgeleriMaltepe'nin kıyıdan uzak bir bölümüÇekmeköySultangaziBaşakşehir'in büyük bölümüSarıyer'in sahilden uzak bulunan bir bölümüArnavutköyMaslakAlibeyköyBeşiktaş,Ortaköy Dereboyu,İstinye çukuru,Tarabya çukuru,Üsküdar çukuru,Beylerbeyi çukuru,Küçüksu çukuru,Paşabahçe-Beykoz çukuru,Topkapı,Bakırköy,Bahçelievler,Merter,Şirinevler (bir kısmı),Halkalı,Nakkaşdere,Esenkent,Ömerli,Büyükçekmece,Tepecik (Tepecik, Akören ve Pomak'ın güney kısmı),Selimpaşa,Silivri,Çanta,Gümüşyaka,Kavaklı,Yakuplu,Esenyurt,Avcılar,Ambarlı,Firuzköy,Küçükçekmece,Florya, Yeşilköy,Ataköy ve Zeytinburnu,Çayırbaşı çukuru,Karaköy, Tophane,Salıpazarı, Ortaköy (dolgu olan kesimleri),Eyüp,Alibeyköy,Sütlüce,Balat,Kasımpaşa ve Güngören'in sahil kesimi,Kadıköy (Kurbağalıdere),Moda (denize bakan kısmı),Küçükyalı,Kartal (Rahmanlar bölümü),Tuzla (dere kısmı),Dilovası,Eminönü (Cankurtaran, Şehzadebaşı, Fatih, Çarşamba, Edirnekapı'nın güneyinde kalan kısım).İstanbul'da depreme en dayanıksız ilçeler şu şekilde:Zeytinburnu Ayamama Deresi,Küçükçekmece Gölü'nün doğusundaki Nakkaşdere alüvyonları,Azaplı yöresi (Altınşehir'in alçak kesimleri),Ispartakule (Alibey Yarımadası'nın batı kısımları),Kanarya (Firuzköy kıyıları),Esenkent,Avcılar (Küçükçekmece Gölü ve Marmara Denizi'ne bakan kıyıları),Ambarlı ve Haramidere,Ataköy'ün bulunduğu kesimler,Florya (batısındaki heyelan alanları) Küçükçekmece kıyıları.Tekirdağ-Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi açıklarına uzanan fay hattı (batı segmenti) boyunca yapılan ölçüm sonuçlarına göre bu alandaki deprem riski Silivri'den-Büyükçekmece açıklarına uzanan orta segmentten daha düşük olarak yorumlanabilir.İstanbul Deprem Haritası Risk açısından hem 2'inci hem de 3'üncü grupta yer alan ve deprem riski yüksek olan illerin başında da İstanbul gelmektedir. Kuzey Anadolu Fay hattı üzerinde bulunan İstanbul'da ise ilçelere ve semtlere göre deprem riskinde artış ya da azalma söz konusudur.Yaşanılan bina kadar yapının çevresinin de depreme karşı güvenli olup olmadığı önemli. Yaşanılan yapının altından ya da yakınından geçen bir fay hatta olup olmadığı internet aracılığı ile kolayca kontrol edilebiliyor. AFAD fay hattı sorgulama işlemi e-Devlet aracılığı ile yapılabiliyor.Dr. Mehmet Fatih Altan, "Büyükçekmece'den başlayarak özellikle Avcılar, Küçükçekmece depremden en çok etkilenecek ilçelerdir. Sonra Kadıköy, Üsküdar, Kartal ve Pendik'e kadar giden güzergahta eski yapı stoku var. Fayın Adalar ve Silivri tarafında kilitlendiğini biliyoruz.Ataşehir'de ise yer hareketi düzeyinin 50 yılda aşılma olasılığı yüzde 10, tekrarlanma periyodu ise diğer ilçelerle benzer özellikler gösteriyor. Buranın yerel zemin sınıfı da, "az ayrışmış, orta sağlam kayalar" olarak açıklanıyor.Uzmanlar, olası bir depremde Maltepe'nin özellikle kıyı bölgesinin risk taşıdığını iç kısımlarda zeminin daha güçlü olduğunu ifade ediyor.