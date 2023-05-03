İrfan Can Kahveci'nin cezası açıklandı

PFDK, Sivasspor maçında kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci'nin cezasını açıkladı.



Kurul, sarı-lacivertli oyuncuya 2 resmi maçtan men cezası verdi.



İrfan Can Kahveci, 4 maçtan az ceza aldığı için cezasını lig maçlarında çekecek. 27 yaşındaki futbolcu, ligdeki Giresunspor ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek.



Öte yandan İrfan Can, kupada 3 Mayıs'ta oynanacak Sivasspor maçında forma giyebilecek. Takım ile birlikte Sivas'a gitmeyen deneyimli futbolcu, daha sonra başkan Ali Koç'un uçağı ile kente gidecek.



FUTBOL TALİMATI NE DİYOR



Futbol Disiplin Talimatı'nda yer alan kurala göre, bir futbolcu 4 maça kadar cezalarını, ilgili kategorideki maçlarda çekiyor. 4 maçtan fazla olan cezalar ise kategori ayırt etmeksizin infaz ediliyor.



FUTBOL TALİMATI



Resmi müsabakadaki ihlalleri nedeniyle dört müsabakaya kadar müsabakadan men ile cezalandırılan profesyonel futbolcuların ve görevlilerin cezası, ilgili resmi müsabaka kategorisi dikkate alınarak kendi kategorisinde infaz edilir. Bu futbolcular ve görevliler ceza aldıkları kategori dışındaki müsabakalarda oynayabilirler ve görev alabilirler.



Resmi müsabakadaki ihlalleri nedeniyle dört ve üzeri müsabakadan men cezası ile cezalandırılan profesyonel futbolcular ve görevlilerin cezası, kategori ayrımı yapılmadan müteakip resmi müsabakalarda infaz edilir.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ