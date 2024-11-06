Haber Tarihi: 06 Kasım 2024 14:36 - Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2024 14:36

Inter - Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Inter - Arsenal Maçı Canlı İzle Şifresiz

Inter - Arsenal maçı canlı izle | UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan İnter - Arsenal karşılaşmasıyla devam ediyor. İki takımda ilk 8 hedefini sürdürmek için kazanmak istiyor İnter ve Arsenal bu sezon Devler Ligi'nde 7'şer puan topladı. Inter - Arsenal maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Peki, Inter - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nereden canlı izlenir?

Inter - Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Inter - Arsenal Maçı Canlı İzle Şifresiz
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Şampiyonlar Ligi'nde heyecan Inter - Arsenal maçıyla devam ediyor. Inter kendi evinde Arsenal takımını ağırlıyor. Zorlu maçın kanalı, saati ve canlı yayını gibi detaylar haberimizde.

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Inter - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Devler Ligi'nde haftanın dikkat çeken mücadelesinde İnter ve Arsenal karşı karşıya geliyor.

Romanya Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs'ın düdük çalacağı mücadele San Siro'da oynanacak.

İnter - Arsenal karşılaşması bugün ( 6 Kasım) saat 23:00'da başlayacak. Dev mücadele tabii Spor 1 ekranlarından izleyiciyle buluşacak.
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