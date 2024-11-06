Inter - Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Inter - Arsenal Maçı Canlı İzle Şifresiz

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan Inter - Arsenal maçıyla devam ediyor. Inter kendi evinde Arsenal takımını ağırlıyor. Zorlu maçın kanalı, saati ve canlı yayını gibi detaylar haberimizde.
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Inter - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Devler Ligi'nde haftanın dikkat çeken mücadelesinde İnter ve Arsenal karşı karşıya geliyor.Romanya Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs'ın düdük çalacağı mücadele San Siro'da oynanacak.İnter - Arsenal karşılaşması bugün ( 6 Kasım) saat 23:00'da başlayacak. Dev mücadele tabii Spor 1 ekranlarından izleyiciyle buluşacak.
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