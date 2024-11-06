Inter - Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Inter - Arsenal Maçı Canlı İzle Şifresiz

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan Inter - Arsenal maçıyla devam ediyor. Inter kendi evinde Arsenal takımını ağırlıyor. Zorlu maçın kanalı, saati ve canlı yayını gibi detaylar haberimizde.



Devler Ligi'nde haftanın dikkat çeken mücadelesinde İnter ve Arsenal karşı karşıya geliyor.

Romanya Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs'ın düdük çalacağı mücadele San Siro'da oynanacak.

İnter - Arsenal karşılaşması bugün ( 6 Kasım) saat 23:00'da başlayacak. Dev mücadele tabii Spor 1 ekranlarından izleyiciyle buluşacak.