İngilizleri şaşkına çevirdi: Andre Onana

Trabzonspor'un, Manchester United'dan kiraladığı yeni kalecisi Andre Onana, Fenerbahçe maçındaki performansıyla tam not aldı.



Kalesine gelen 9 şutun 8'ini kurtaran, 2 de orta yakalayan Kamerunlu file bekçisi, duruşuyla da taraftarlara öz güven verdi. "MANU'dan ayrılınca mı kendine gelecektin" şeklinde birçok yorum yapıldı.



8.7 REYTİNG

Onana ayrıca 8.7 reyting ortalaması ile maçın en iyi adamı seçildi.İngilizler ise 29 yaşındaki kalecinin bu performansı karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.İngiliz taraftarlar, Onana'nın Manchester United dönemi boyunca memnuniyetsizliklerini dile getiren yorumlar yapıyordu. Bu kez bu eleştiriler, yerini pişmanlığa bıraktı.İngiliz basınında Onana'nın bu performansına vurgu yapılırken, MANU'yu destekleyen futbolseverler, oyuncunun kendine gelmesi için takımdan ayrılmasının yeterli olduğu şeklinde mesajlar paylaştı.ifadeleri kullanıldı.