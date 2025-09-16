16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
19:45
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
19:45
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
22:00
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
22:00
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
22:00
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
22:00
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
21:45
16 Eylül
C.Palace-Millwall
22:00
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
22:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
21:00
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
21:00
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
21:00
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
21:00
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
19:00
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
16:30
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
18:45
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
20:45
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
01:30
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
03:35
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
20:00

İngilizleri şaşkına çevirdi: Andre Onana

Trabzonspor'un Manchester United'dan kiraladığı Andre Onana, Fenerbahçe maçında gösterdiği performansla hem bordo-mavili taraftarların hem de İngiliz basınının gündemine oturdu.

calendar 16 Eylül 2025 09:58 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2025 11:10
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
İngilizleri şaşkına çevirdi: Andre Onana
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor'un, Manchester United'dan kiraladığı yeni kalecisi Andre Onana, Fenerbahçe maçındaki performansıyla tam not aldı. 

Kalesine gelen 9 şutun 8'ini kurtaran, 2 de orta yakalayan Kamerunlu file bekçisi, duruşuyla da taraftarlara öz güven verdi. "MANU'dan ayrılınca mı kendine gelecektin" şeklinde birçok yorum yapıldı.

8.7 REYTİNG



Onana ayrıca 8.7 reyting ortalaması ile maçın en iyi adamı seçildi.

İNGİLİZLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

İngilizler ise 29 yaşındaki kalecinin bu performansı karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

İngiliz taraftarlar, Onana'nın Manchester United dönemi boyunca memnuniyetsizliklerini dile getiren yorumlar yapıyordu. Bu kez bu eleştiriler, yerini pişmanlığa bıraktı.

"TÜRKİYE'DE KENDİNİ BULDU"

İngiliz basınında Onana'nın bu performansına vurgu yapılırken, MANU'yu destekleyen futbolseverler, oyuncunun kendine gelmesi için takımdan ayrılmasının yeterli olduğu şeklinde mesajlar paylaştı. "Türkiye'de kendini buldu, sahaya liderliğini koydu" ifadeleri kullanıldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.