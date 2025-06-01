Indiana Pacers 25 yıl sonra NBA finalleri'nde!

Indiana Pacers, 25 yıllık bir aranın ardından NBA Finalleri'ne geri döndü.



Doğu Konferansı final serisinde New York Knicks'e karşı zorlu bir mücadele veren Pacers, 6. maçta rakibini 125-108 mağlup ederek seriyi noktaladı ve finale yükseldi.

Indiana Pacers, 25 yıl sonra NBA finalinde 👏pic.twitter.com/nd2BrH8qPw



— Sporx (@sporx) June 1, 2025

Maç boyunca savunmada ve hızlı hücumlarda üstünlük kuran Indiana, tüm ilk beş oyuncusunun çift haneli skor katkısı yaptığı mücadelede Pascal Siakam'ın 31 sayılık performansıyla öne çıktı. Tyrese Haliburton ise 21 sayı ve 13 asistle galibiyete damga vurdu.Pacers, tarihinde ilk NBA şampiyonluğunu kazanmak için Batı Konferansı'nın lideri Oklahoma City Thunder ile finalde kozlarını paylaşacak. İlk maç Perşembe günü 03.30'da oynanacak. (Usa Today)