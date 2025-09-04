İlkay Gündoğan'dan Mertens etkisi

04 Eylül
Kazakistan-Galler
17:00
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
19:00
04 Eylül
Litvanya-Malta
19:00
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21:45
04 Eylül
Slovakya-Almanya
21:45
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
21:45
04 Eylül
Hollanda-Polonya
21:45
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
21:45
04 Eylül
Çad-Gana
16:00
04 Eylül
Angola-Libya
19:00
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
19:00
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
19:00
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
19:00
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
22:00
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
22:00
04 Eylül
Tunus-Liberya
22:00
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
22:00
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Okan Buruk, Dries Mertens'in bıraktığı boşluğu İlkay Gündoğan ile doldurarak yeni liderini buldu.

calendar 04 Eylül 2025 09:59
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Okan Buruk'un İlkay Gündoğan'ı istemesindeki en önemli etken ise futbolu bırakan Dries Mertens'in boşluğunu doldurmak istemesi oldu.

OKAN BURUK'UN YENİ MERTENS'İ 

Belçikalı yıldızın hem saha içerisi hem de saha dışarısındaki katkısını İlkay'dan bekleyen Buruk, yeni Mertens'ini buldu.

TEKNİK HEYETİN ŞÜPHESİ YOK



Çocukluğundan beri koyu bir G.Saray taraftarı olan ve kariyerini parçalı formayı giymeden bırakmak istemeyen İlkay'ın yüksek aidiyet göstereceğinden teknik heyetin hiç şüphesi yok.

İngiltere'de üst düzey futbol oynamaya devam eden İlkay, zaman zaman orta alanda bazen de 10 numarada görev alacak.

G.SARAY GELENEĞİ SÜRDÜRMEYE ÇALIŞACAK

Sahada büyük bir katkı beklenen 34 yaşındaki İlkay, Mertens gibi takıma saha dışında da ağabeylik yapacak. Sarı-kırmızılılar bu geleneği sürdürmeye çalışacak. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
