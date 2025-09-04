İlkay Gündoğan'dan Mertens etkisi

Okan Buruk'un İlkay Gündoğan'ı istemesindeki en önemli etken ise futbolu bırakan Dries Mertens'in boşluğunu doldurmak istemesi oldu.



OKAN BURUK'UN YENİ MERTENS'İ



Belçikalı yıldızın hem saha içerisi hem de saha dışarısındaki katkısını İlkay'dan bekleyen Buruk, yeni Mertens'ini buldu.



TEKNİK HEYETİN ŞÜPHESİ YOK

Çocukluğundan beri koyu bir G.Saray taraftarı olan ve kariyerini parçalı formayı giymeden bırakmak istemeyen İlkay'ın yüksek aidiyet göstereceğinden teknik heyetin hiç şüphesi yok.İngiltere'de üst düzey futbol oynamaya devam eden İlkay, zaman zaman orta alanda bazen de 10 numarada görev alacak.Sahada büyük bir katkı beklenen 34 yaşındaki İlkay, Mertens gibi takıma saha dışında da ağabeylik yapacak. Sarı-kırmızılılar bu geleneği sürdürmeye çalışacak.