İkbal Uzuner'in annesi uyutulacak mı?

Genç kızın annesi, yaşanan trajedinin ardından psikolojik olarak ağır bir travma yaşıyor. Aileye yakın çevrelerden gelen bilgilere göre, annenin sağlık durumu kritik bir hal almış durumda.



"Uyutulacak mı?" Sorusu Gündemde



Sosyal medyada, Uzuner ailesinin yakınları tarafından yapılan paylaşımlar dikkat çekiyor. İkbal'in annesinin sürekli baygınlık geçirdiği ve durumu kaldıramadığı belirtiliyor. Bazı kaynaklar, doktorların annenin geçici olarak sakinleştirilmesi veya uyutulması gerektiğini önerdiğini öne sürdü. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, sosyal medyada bu iddia geniş yankı buldu.

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