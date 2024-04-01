İcardi sakatlandı mı? İcardi sakatlık mı geçirdi?

İcardi'den Galatasaray'a kötü haber geldi... Okan Buruk, Antalya kampında basın mensuplarıyla yaptığı sohbette Icardi'nin durumuna da değindi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sakatlanan oyuncuların durumu hakkında bilgi verdi. Buruk, antrenmanlara başlayan Mauro Icardi'nin sakatlığının devam ettiğini belirtti.

Buruk, İcardi'nin sakatlığı ile ilgili şu sözlere yer verdi: "Icardi'nin sakatlığı devam ediyor. Bir hafta dinlendi. Şimdi antrenmanlara başladı. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Arka adalesinde bir sorun var. Kendini idare ederek oynayabiliyor."

Buruk, son zamanlarda sakatlığı bulunan futbolcular ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Davinson Sanchez ve Serge Aurier'in cumartesi günü takımla çalışmaya başlayacağını açıklayan Buruk, "Hayatspor maçına kadar dört günümüz daha var. Davinson ve Serge, cumartesi günü takımla çalışmalara başlarlar. Hatayspor maçı için karar vereceğiz" sözlerini kullandı.

Sakatlığının bittiğini ve Abdülkerim Bardakcı'nın A Milli Takım'a gittiğini açıklayan Buruk, "Tam hazır olmadığı için Abdülkerim'i Kasımpaşa maçında da riske etmemiştik. Tekrar sakatlanıp 3-4 haftasının daha gitmesini istemedik. A Milli Takım'a da çağrılmamıştı ama sonradan davet edilme durumu oldu. Sakat olduğunu, göndermek istemediğimizi söyledik. Montella'ya çok saygı duyuyorum. Kendisi, dikkatli olacaklarını, ihtiyaç halinde görev vereceklerini söyledi" sözlerine yer verdi.