Icardi'nin açıklamaları şu şekilde:

"Gerçekten çok mutluyum kazandığımız için. Oynadığım için çok mutluyum. Galatasaray formasıyla ilk maça çıkışımdı. Gerçekten çok mutlu hissediyorum şu anda. Bütün haftayı antrenmanlarla geçirdim. Takımla birlikte antrenmanlara çıktım. İlk maçımıza çıktık ve kazandık taraftarımızın önünde. Bu çok güzel bir his. Taraftarımızla 3'lü çektirmek çok güzel bir duygu. Uçakta ailemle birlikte de yapmıştık. Burada taraftarımızın önünde kazandıktan sonra bunu yapmak özel bir histi."

Icardi, henüz hazır olup olmadığıyla ilgili kendisine yönetilen soruya ise şu şekilde yanıt verdi:

"Antrenörümüz karar verecek buna. Ben yüzde yüzümü takımıma veriyorum. Takımla birlikte antrenmanlara çıkıyorum. Önümüzde milli takım arası var. O sırada da çalışacağız. Bu çalışmaların sonunda da hocamızın kararı olacak elbette."

Galatasaray'ın dünyaca ünlü forveti Mauro İcardi ile tribünler sonunda kavuştu. Arjantinli süperstar 62. dakikada oyuna girmek için kenara geldi, Nef Stadı adeta yıkıldı! İcardi, 82. dakikada Calvo'nun kendi kalesine attığı golde rakibini hataya zorlayan isim oldu.Mauro İcardi... Sadece Galatasaray 'ın değil, bu sezon Türk futbolunun en flaş transferlerinden biri oldu. Okan Buruk, Arjantinli gol makinesini hazır olmadığı için geçen hafta Kasımpaşa maçında kadroya almadı. Dünyaca ünlü yıldız, dün Konyaspor mücadelesine kulübede başladı. Dakikalar 62'yi gösterdiğinde İcardi, ısındığı bölgeden yedek kulübesine çağırıldı. Nef Stadı'ndaki yaklaşık 47 bin taraftar coşkuyla ayağa kalktı. Sevenler kavuştu, 29 yaşındaki forvet Gomis'in yerine oyuna dahil oldu. Dünyaca ünlü golcü, ilk dakikalarda kapalı Konya savunması arasında istediği topları alamadı. Ancak özellikle 80'den sonra Galatasaray baskısını artırdı.Dakikalar 82'yi gösterdiğinde Dubois'in soldan ortasında İcardi altı pasa hareketlendi. Konyaspor'lu Calvo, Arjantinli yıldıza vurdurmamak için son anda hamle yaptı ama topu kendi ağlarına gönderdi. Mauro İcardi, sonrasında bir kez daha gole yaklaştı ancak şutu, Sehic atıldıktan sonra kaleye geçen Adil'in kucağında kaldı. Lige verilen Milli ara, 29 yaşındaki oyuncunun tamamen hazır hale gelmesi için fırsat olacak.Galatasaray'ın, Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası yeni transfer Mauro Icardi, değerlendirmelerde bulundu.