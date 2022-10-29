Ibrahimovic: 'Bırakmayı düşünebilirim'

Milan forması giyen Zlatan Ibrahimovic, henüz emekli olmayı düşünmediğini açıkladı.



İsveçli yıldız golcü yaptığı açıklamada, "Yaşım ve sahip olduğum takım arkadaşlarım göz önüne alındığında, çok fazla eğlendiğimi söyleyebilirim. Futbolu bıraktıktan sonra ne kadar özleyeceğimi düşünüyorum. Kariyerimi noktaladıktan sonra 'neden bıraktım' düşüncesiyle yaşamak istemiyorum." şeklinde konuştu.



Genç takıma ayak uydurmaya çalıştığını söyleyen Ibrahimovic, "Çok çalışarak bu genç adamlara ayak uydurmaya çalışıyorum. Sağlıklı olmak istiyorum. Eğer onların seviyesindeysem yapabildiğim kadar oynamaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.



Tecrübeli oyuncu ayrıca, "Kötü oynamaya başladığımda çevremdeki insanların bana karşı dürüst olmalarını istiyorum. Bana bunu anlatmalarını istiyorum. İşte o zaman bırakmayı düşünebilirim." açıklamasını yaptı.





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