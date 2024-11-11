Hoffenheim'da Matarazzo ile yollar ayrıldı

Hoffenheim, teknik direktör Pellegrino Matarazzo ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Hoffenheim'da Matarazzo ile yollar ayrıldı
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11 Kasım 2024 16:17
Almanya Bundelisliga ekiplerinden Hoffenheim, teknik direktör Pellegrino Matarazzo ile yollarını ayırdı.

Pellegrino, kulübün ayrılık açıklamasının ardından, "Ne yazık ki kulüple yollarımızı ayırma zamanı geldi. Geri dönüp baktığımda her zaman zorlukların ve büyük başarı anlarının yaşandığı öğretici bir dönemi hatırlayacağım. Bu ekip ve teknik heyetle çalışmaktan gurur duyuyorum. Bunun için her zaman minnettar olacağım. Takıma ve futbolculara başarılı bir gelecek ve tüm kulvarlarda maksimum başarı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Matarazzo yönetimindeki Hoffenheim, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 16 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Hoffenheim, ligde ise 10 haftada topladığı 9 puanla 15. sırada yer alıyor.

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