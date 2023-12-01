Hiçbir nasıl yazılır? 2023 TDK'ya göre hiçbir mi, hiç bir mi?

"Hiçbir" kelimesinin doğru ve yanlış yazılışı en çok merak edilen konulardan birisi. TDK'nin güncel olan yazım kılavuzu kapsamına bakıldığında en aranan bu kelimelerden bir tanesi de "Hiçbir" kelimesidir. "Hiçbir" kelimesinin hem doğru yazılış şekli hem de anlamı sıklıkla merak edilir. İşte "Hiçbir nasıl yazılır sorusunun cevabı…"Hiçbir," ayrı yazılır ve Türkçe'de "h-i-ç-b-i-r" harfleriyle ifade edilir. Bu kelime, "hiç" ve "bir" kelimelerinin birleşimi olarak kullanılır ve olumsuz bir ifade içerir. Örnek cümlelerde doğru kullanım:Bu soruya hiçbir cevap veremedi.Hiçbir zaman bu kadar mutlu olmamıştım.Yolda hiçbir araba yoktu.Hiçbir öğrenci sınav sonuçlarını beğenmedi.Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde yer alan bilgilere göre bu kelime "Bir addan önce getirilerek o adın bildirdiği varlıktan bir tanesinin bile olmadığını anlatan bir söz" anlamına geliyor.Örnek olaraksa "Fakat o bir çift gözü hayalinden, rüyasından hiçbir şey silemedi." örneği verilmiş.