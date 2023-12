Her birimiz nasıl yazılır? TDK'ya göre herbirimiz mi?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

" kelimesinin doğru ve yanlış yazılışı en çok merak edilen konulardan birisi.'nin güncel olan yazım kılavuzu kapsamına bakıldığında en aranan bu kelimelerden bir tanesi de "" kelimesidir. "" kelimesinin hem doğru yazılış şekli hem de anlamı sıklıkla merak edilir. İşte "" nasıl yazılır sorusunun cevabı" Her birimiz," Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre " Her birimiz" şeklinde doğru bir şekilde yazılır.Her birimiz kelimesi, TDK'nin belirlediği doğru yazımıyla "" şeklindedir. Başka yazımlar yanlış kabul edilmektedir. En sık yapılan hatalı kullanılışı ise "her birimizşeklindedir.Her birimiz bu projeye katkıda bulunmalıyız.Bu sorun, her birimizi etkiliyor.Her birimiz farklı yeteneklere sahibiz.Bu kararı alırken, her birimizin görüşünü almalıyız."Her birimiz," Türkçe'de "h-e-r b-i-r-i-m-i-z" şeklinde yazılır. Bu kelime grubu, "her biri + biz" ifadesinin birleşimidir ve bir grup içindeki her bireyi ifade eder. Ayrıca, "her birimiz" ifadesi, bir durumu veya hissi tüm bireylerin içerisinde bulunan her bir kişi için vurgulamak amacıyla kullanılır.