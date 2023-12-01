Haber Tarihi: 01 Aralık 2023 17:23 - Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2023 17:23

Her birimiz nasıl yazılır? TDK'ya göre herbirimiz mi?

Her birimiz nasıl yazılır? 2023 TDK'ya göre herbirimiz mi, her birimiz mi? "Her birimiz" kelimesinin doğru yazılışı nedir, nasıl yazılır merak ediliyor. Türkçeyi doğru kullanmak sadece telaffuz sırasında değil yazım sırasında da yanlış yapmamayı gerektirir. Hatasız ve akıcı cümleler kurabilmek için sözcüklerin doğru yazımları bilinmeli ve bu şekilde kullanılmalıdır. Yanlış yazılan sözcüklerden biri de "Her birimiz" kelimesidir. Peki, "Her birimiz" nasıl yazılır? İşte "Her birimiz" kelimesinin TDK'ya göre doğru ve yanlış yazımı nedir? İşte örnek cümleler

Her birimiz nasıl yazılır? TDK'ya göre herbirimiz mi?
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"Her birimiz" kelimesinin doğru ve yanlış yazılışı en çok merak edilen konulardan birisi. TDK'nin güncel olan yazım kılavuzu kapsamına bakıldığında en aranan bu kelimelerden bir tanesi de "Her birimiz" kelimesidir. "Her birimiz" kelimesinin hem doğru yazılış şekli hem de anlamı sıklıkla merak edilir. İşte "Her birimiz" nasıl yazılır sorusunun cevabı…
HER BİRİMİZ NASIL YAZILIR?

" Her birimiz," Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre " Her birimiz" şeklinde doğru bir şekilde yazılır.

TDK'YA GÖRE "HER BİRİMİZ" YAZILIŞI VE CÜMLE İÇİNDEKİ KULLANIMI

Her birimiz kelimesinin doğru yazılışı:

Her birimiz kelimesi, TDK'nin belirlediği doğru yazımıyla "Her birimiz" şeklindedir. Başka yazımlar yanlış kabul edilmektedir. En sık yapılan hatalı kullanılışı ise "her birimiz" şeklindedir.

Örnek cümle:

Her birimiz bu projeye katkıda bulunmalıyız.

Bu sorun, her birimizi etkiliyor.

Her birimiz farklı yeteneklere sahibiz.

Bu kararı alırken, her birimizin görüşünü almalıyız.


HER BİRİMİZ NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

"Her birimiz," Türkçe'de "h-e-r b-i-r-i-m-i-z" şeklinde yazılır. Bu kelime grubu, "her biri + biz" ifadesinin birleşimidir ve bir grup içindeki her bireyi ifade eder. Ayrıca, "her birimiz" ifadesi, bir durumu veya hissi tüm bireylerin içerisinde bulunan her bir kişi için vurgulamak amacıyla kullanılır.

 

 
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