Hentbolda 18. hafta toplu sonuçlar!

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 18. hafta maçları yapıldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Hatayspor-Beşiktaş: 24-25
Spor Toto-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 38-25
Mamak Belediyespor-Beykoz Belediyespor: 23-39
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Tokat Gençlik: 38-25
Antalyaspor-Köyceğiz Belediyespor: 40-35
Alınan sonuçlar şöyle:
Hatayspor-Beşiktaş: 24-25
Spor Toto-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 38-25
Mamak Belediyespor-Beykoz Belediyespor: 23-39
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Tokat Gençlik: 38-25
Antalyaspor-Köyceğiz Belediyespor: 40-35