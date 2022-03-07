Hentbolda 18. hafta toplu sonuçlar!

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 18. hafta maçları oynandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbolda 18. hafta toplu sonuçlar!
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07 Mart 2022 00:21
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 18. hafta maçları yapıldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Hatayspor-Beşiktaş: 24-25

Spor Toto-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 38-25

Mamak Belediyespor-Beykoz Belediyespor: 23-39

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Tokat Gençlik: 38-25

Antalyaspor-Köyceğiz Belediyespor: 40-35

 

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