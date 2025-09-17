Haber Tarihi: 17 Eylül 2025 16:43 - Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2025 16:43

Havalar ne zaman soğuyacak? 2025

Meteoroloji uzmanı Fevzi Burak Tekin, Türkiye'nin yağışlı sistemin etkisine gireceği tarihi açıkladı. Hava sıcaklıklarının 12 derece birden düşeceğini belirten Tekin, İstanbulluları da uyardı. Peki, havalar ne zaman soğuyacak?

Havalar ne zaman soğuyacak? 2025
Sonbaharın gelmesiyle birlikte havaların ne zaman soğuyacağı merak konusu. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere çok sayıda kentte vatandaşlar sıcaklıkların düşeceği tarihi araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

HAVALAR NE ZAMAN SOĞUYACAK?

Tekin, 18 Eylül 2025 Perşembe günü itibarıyla Türkiye'nin yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde yağışların görüleceğini belirtti.

Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Mersin, Adana, Hatay ve çevrelerinde yağışların görüleceğini kaydeden Tekin, "Özellikle perşembe günü Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Karabük ve Ordu çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak" diye konuştu.

Yağışlı sistemin hafta sonu etkisini azaltacağını aktaran Tekin, mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığının perşembe günü itibarıyla hissedilir derecede yaklaşık 6-12 derece düşeceğini söyledi.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da çarşamba gününü perşembeye bağlayan gece itibarıyla Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde yağışların olacağını dile getiren Tekin, perşembe ve cuma günü mega kent genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların görüleceğini söyledi.

Ankara ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış beklenmediğini belirten Tekin, havanın parçalı ve az bulutlu olacağını aktardı.

Başkentte yarın 29 derece olacak hava sıcaklığının perşembe 23, cuma günü ise 20 dereceye kadar düşeceğini bildiren Tekin, İzmir'de üç gün boyunca hava sıcaklığının 29-31 derece arasında seyredeceğini ifade etti.
