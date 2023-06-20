Serbest oyuncu James Harden'ın, "büyük oranda" Philadelphia 76ers ile yeniden sözleşme imzalamasının beklendiği iddia edildi.



Geçtiğimiz haftalarda Harden'ın 76ers ve Houston Rockets ile sözleşme imzalama konusunda "kararsız kaldığı" bildirilmişti. ESPN'den Zach Lowe, son günlerde Harden'ın Sixers'la yeniden sözleşme imzalama olasılığının arttığını açıkladı:



"Ligde 50 yöneticiyle anket yapsanız, çoğunun Philly'de kalacağını söyleyeceğine bahse girerim. Nasıl sonuçlanacak bilmiyorum. Göreceğiz."



Lowe ayrıca, Philadelphia'nın baş antrenör olarak Doc Rivers ile yollarını ayırma kararının, Harden'ın takımda kalmayı yeniden düşünmesinin başlangıç noktası olduğunu söyledi. Sixers'ın, Doğu Konferansı Finallerinin 7. maçında elenmesi sonrası, Harden'ın geleceğinin takımın Rivers ile ilgili kararına yakından bağlı olduğuna dair bir rapor ortaya çıkmıştı.



Rockets ekibinin ise yaz dönemine Harden'ı tekrar kadrosuna katma şansından emin olarak girdiği öne sürülmüştü.





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