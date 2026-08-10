Hangi Banka Maaş Bordrosuz Kredi Verir?

Maaş Bordrosuz Kredi Şartları Nelerdir?

Maaş bordrosuz kredi için kredi notunuzun yüksek olması gerekir,

Maaş bordrosuz kredi kullanmak için gelirinizden yüksek taksitli başka kredi borcunuzun olmaması gerekir,

Maaş bordrosuz kredi şartlarından biri de genelde 10.000 Türk lirasına kadar olan tutarlarda kullanılabilmesidir.





Maaş Bordrosuz Kredi Veren Bankalar

kullanabilmek için her bankanın kendine özgü koşulları olabilmektedir. Bankalar kendi müşterilerine kefilsiz veya gelir belgesi istemeksizin kredi olanağını daha rahat sağlayabilmektedir.Kredi kullanma ihtiyacı bazen bir otomobil almak için taşıt kredisi şeklinde, kimi zaman ev almak için konut kredisi yöntemiyle ya da hiç ortada bir plan olmaksızın acil bir ihtiyaç dolayısı ile ihtiyaç kredisi adıyla doğabilir.dediğimizde aslında maaşın olmadığı durumlardan ziyade hemen kullanılması gereken bir kredide bankanın size zahmet olacak belge prosedürlerini pas geçmesine ama farklı şartlar talep etmesini ifade eder.Bankalar geliri olmayan, başka borçları bulunan ve yeni bir kredi için teminat ve gelir sağlamayan kişilere kredi vermeyi uygun bulmayabilirler. Herhangi bir sebepten dolayı kredi kullanma ihtiyacı oluştuğunda bankalarınvermek için talep edeceği ek şartları şu şekilde sıralayabiliriz.Toplumda para ihtiyacının yakınlardan daha çok bankalardan karşılandığı günümüz koşullarında kredi kullanmak çok sık karşılaşılan bir durumdur. Bankalar hem herkese kredi vererek faiz ve işlem ücretlerinden gelir elde etmeye çalışırken hem de geri ödemeye dair risklerden kaçınarak batık krediden korunmak isterler.sorusundan hareketle gelir belgesini talep etmeden düşük miktarlı da olsa kredi veren bankalardan bazıları şunlardır.Öncelikle devlet bankaları arasından Vakıfbank ile Ziraat bankasının yanı sıra Halk bank damerakına cevap olabilir. Özel bankalardan ise Akbank ve İNG bank ile beraber Garanti Bankası ile Odeobank müşterilerineimkânı sunmaktadırlar.