Halk TV yayını neden yok? 1 Haziran Halk TV neden çekmiyor?

HALK TV FREKANS BİLGİLERİ

Halk TV hangi platformlarda izleyebilirsiniz?

Halk TV Turkcell TV+'da hangi kanalda?

Halk TV Digiturk'te hangi kanalda?

Halk TV D-Smart'ta hangi kanalda?

Halk TV'yi Blu TV'den izleyebilir miyim?

Halk TV'yi Vodafone TV'den izleyebilir miyim?

Halk TV'ye bu sabah itibariyle bazı platformlarda erişim sağlanamıyor.Digiturk, D-Smart veya Tivibu gibi platformlar üzerinden kanala erişmek isteyenler hayal kırıklığına uğruyor.Kanalın birçok platformdaki yayınlarına erişim yok. Bu nedenle birçok kişi Halk TV'nin neden olmadığını, kapanıp kapanmadığını merak ediyor.Halk TV neden yok, kapandı mı, neden çekmiyor, frekans bilgileri nedir?Yaptığımız kontrollerde Halk TV'nin şu anda canlı yayın yaptığı görülüyor. Youtube üzerinden kontrol sağladığımızda canlı yayına erişim sağlanabiliyor.Ancak Tivibu gibi platformlarda ise Halk TV'ye erişim yok. Peki, sorun neden kaynaklanıyor, Halk TV kapandı mı?Halk TV kapanmadı; ancak sorun muhtemelen uydu yayınlarından kaynaklı bir arızadan kaynaklanıyor.HALK TV Frekansı ayarı 12422, Sinyal oranı 27500, Polarizasyon yönü V (Vertikal) - Dikey Batı şeklinde ayarlamanız gerekiyor. Aşağıda daha iyi anlaşılması için sizlere tane tane aktarıyoruz.Uydu : Türksat 4AFrekans : 12422Sinyal Oranı : 27500Polarizasyon : V (Vertikal) - Dikey BatıFEC : 3/4Audio PID : 5200Video PID : 5100Kapsama Alanı : BatıBu içerikteki HALK TV Frekans bilgisi TÜRKSAT Resmi Web Sitesi üzerinden 2021 yılında edinilen bilgilere göre hazırlanmıştır.Halk TV'yi Turkcell TV+ 42. kanaldan izleyebilirsiniz.Halk TV'yi Digitürk 53. kanaldan izleyebilirsiniz.Halk TV'yi D-Smart 272. kanaldan izleyebilirsiniz.Blu TV 35. kanaldan izleyebilirsiniz.Vodafone TV 62. kanaldan izleyebilirsiniz.Halk TV'yi ayrıca, halktv.com.tr üzerinden Canlı Yayın sekmesine tıklayarak izleyebilirsiniz.