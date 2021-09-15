Halil Dervişoğlu: 'Gelmek istediğim yer Galatasaray'dı'

Galatasaray'ın genç oyuncusu Halil Dervişoğlu, Lazio maçı öncesi basın toplantısında konuştu.



Fenerbahçe'nin de kendisine ilgisi olduğunu doğrulayan Halil, "Geçen sezon Galatasaray'da güzel bir sezon geçirdim. Galatasaray'ı çok sevdim. Gelmek istediğim yer Galatasaray'dı. Buraya geldiğim için mutluyum. İnşallah güzel bir süreç olur." ifadelerini kullandı.



"BUNLAR BANA ÖZGÜVEN GETİRİYOR"



Kendini giderek geliştirdiğini söyleyen genç futbolcu, "Geçen sezon Ümit Milli'den biliyordunuz beni. Sonra Galatasaray'da kendimi gösterdim. Sonra A Milli'ye gittim. Ben iyi süreç getirdim ama takım olarak değil. Bunlar özgüven getiriyor. İnşallah bundan sonra daha iyi olur." dedi.



Necati Ateş ile oyunun benzetilmesine dair gelen bir soruya Halil, "Tam olarak bir oyuncuya benzemek gibi bir şey yok. Bazı oyunculardan bazı şeyleri öğrenebilirsiniz. Çok izlerim oyuncuları. Onlardan da bir şeyler öğreniyorum. Diğer oyunculara pek benzemek gibi bir şeyim yok." cevabını verdi.



"KİM ZAMAN BULURSA DAHA İYİ OYNAR"



Diagne ve Mustafa Muhammed ile ilgili girdiği forma rekabetiyle ilgili gelen sorusunu Milli futbolcu, "Her oyuncu kendisine güvenir ve ben de öyle, onlar da öyle. Her kim takıma daha faydalı olursa, kim daha çok yardım edebilirse o oynamalı. Kim zaman bulursa daha iyi oynar ve maçları kazanırız." sözleriyle cevapladı.



Halil, "Bu sezon biraz genç bir takımımız var. Bu bence iyi bir şey. Çoğu oyuncumuz çok istekli. Böyle bir ortamda, grupta birleşimi iyi sağlarsak güzel başarılar elde edebiliriz. Şimdi birbirimize bağlanmaya ve iyi performans göstermeye çalışıyoruz." açıklamasını yaptı.



"MAÇA ÖZGÜVENLE ÇIKACAĞIZ"



Sahadaki sakin görüntüsüyle ilgili konuşan Halil, "Sakin olmak, oynayış stilimdir. Bundan vazgeçmemeye çalışıyorum. Geliştirmem gereken noktalar var, çalışıyorum. Bu şekilde devam ediyorum." ifadelerini kullandı.



Lazio maçıyla ilgili görüşü sorulan genç oyuncu, "Yarınki maç için heyecanlıyım. İlk defa Galatasaray taraftarının önünde oynayacağım. Takım olarak iyi konsantreyiz. Takım yarına iyi hazırlandı. Taraftarın önünde güzel bir performans sergileyip kazanacağız. Zor rakip ama biz Galatasaray olarak neler yapabileceğimizi biliyoruz. Maça özgüvenle çıkacağız." cevabını verdi.



"BABAMDAN ÖTÜRÜ FORMA NUMARAM 67"



"Galatasaray'ı sevdiğim için oynamak isterim." diyen Halil, forma numarasıyla ilgili olarak, "Fatih Hoca ile çalıştığım için mutluyum. Numara olarak bana çok numara kalmamıştı. Babamın doğum tarihi olan numarayı seçmek isterdim. Bu yüzden 67." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



