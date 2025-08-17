17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
19:00
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
19:00
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
21:30
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
21:30
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
19:00
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
19:00
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
21:30
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
21:30
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
16:00
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
16:00
17 Ağustos
M. United-Arsenal
18:30
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
18:00
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
20:30
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
22:30
17 Ağustos
Brest-Lille
16:00
17 Ağustos
Angers-Paris FC
18:15
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
18:15
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
18:15
17 Ağustos
Nantes-PSG
21:45
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
13:15
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
15:30
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
22:30

Günay Güvenç'ten müthiş performans

Kaleci arayışları süren Galatasaray'da, Günay Güvenç'in performansı adeta "Başkasını almanıza gerek yok" der gibi.

Günay Güvenç'ten müthiş performans
Galatasaray'da Fernando Muslera sonrası kaleci arayışları devam ederken Günay Güvenç adeta kalesinde devleşiyor.

Fernando Muslera'nın yokluğunu aratmayan Günay Güvenç, sergilediği performansla transfer edilecek yeni kaleciye de gözdağı veriyor. Sözleşmesi 2028 yılına kadar uzatılan 34 yaşındaki kalecinin özellikle Süper Lig'deki performansı dikkat çekiyor.

7 MAÇTA DA GOL YEMEDİ


Muslera'nın yokluğunda geride kalan iki sezonda 5 kez ligde şans bulan Günay, bu sezonda ise 2'de 2 yaptı. Sarı-kırmızılı takımdaki üçüncü sezonuna giren Günay toplamda 7 Süper Lig maçında forma giyerken bunların hepsinde kalesini gole kapatmayı başardı ve inanılmaz bir performans sergiledi.

KRİTİK KURTARIŞLAR YAPTI

Toplam 4 maçta 90'ar dakika oynayan 34 yaşındaki kaleci, 2 kez 30'ar bir kez son 5 dakikada eldivenleri giydi. Bu 7 maçın 6'sında G.Saray gol yemezken 2-1 kazanılan Kasımpaşa mücadelesinde ise topu filelerden çıkartan isim Muslera olmuştu. Bu sezon 3-0 kazanılan G.Antep FK ve Karagümrük maçlarında üzerine fazla iş düşmeyen Günay en kritik anlarda sahneye çıktı. İki maçta da 2'şer kurtarış yapan Günay'ın özellikle önceki gün mücadele 1-0 devam ederken Tiago'nun karşı karşıya şutunu çıkarması uzun süre alkışlandı

GÜNAY, HOCASINI YANILTMADI

Osimhen'in bonservisini alan ve bu uğurda iki ay mesai harcayan Galatasaray'da kaleci transferi ağustos ayının ortasına bırakılmıştı. Sezon başında yönetime "Ligin ilk haftalarında Günay Güvenç'e güveniyorum. Kaleci için bekleyebiliriz. Acele etmemize gerek yok. Kulübün paralarını ekonomik harcamalıyız" diyen teknik direktör Okan Buruk'u, öğrencisi yanıltmadı.

Günay, daha önce yaptığı açıklamada "Kaleye kim alınırsa alınsın ben savaşmaya hazırım. Galatasaray için elimden gelen her şeyi yaparım" ifadesini kullanmıştı.


 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
2 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
3 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
4 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
5 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
9 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
10 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
18 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
